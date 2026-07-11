Thibaut Courtois señala a su entrenador tras eliminación de Bélgica en el Mundial 2026

La Selección Nacional de Bélgica perdió ante su similar de España en los cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y le dijo adíos al sueño de ser monarca del mundo. Por si fuera poco, los Red Devils sufrieron una baja muy sensible tras la lesión de Thibaut Courtois que desencadenó el ingreso de Senne Lammens, quien lamentablemente fue factor para que la Furia Roja ganara el partido.

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Con este antecedente, el arquero del Real Madrid y uno de los capitanes de la selección belga lanzó un daro hacia su director técnico tras la eliminación de su equipo: "Sentí mucho dolor en el cuádriceps. Pero no tuve ningún problema para quedarme en la portería, solo para los saques largos. Al final, el entrenador decidió sacarme, no hay problema porque el equipo está por encima de todo", mencionó el ex portero del Atlético de Madrid.

Cabe destacar que, Lammens es el cancerbero titular del Manchester United y parecía ser una opción confiable para encarar los minutos restantes del compromiso ante España. Lamentablemente para su causa, no atacó bien un disparo de larga distancia y dejó un rebote en el área el cual aprovechó de manera perfecta Mikel Merino para anotar el segundo tanto de España y a la postre darle el triunfo al conjunto ibérico.

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España 2-1 Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.