La Fecha y horario para ver el Cruz Azul vs Comunicaciones, amistoso previo al Apertura 2026

El campeón del futbol mexicano sale a escena antes del Torneo Apertura 2026 y lo hará ante su gente en un duelo internacional. Cruz Azul se verá las caras con el Comunicaciones de Guatemala ya con su director técnico confirmado para el siguiente semestre de la Liga MX; Joel Huiqui. La Máquina Celeste viene de empatar a tres tantos con el Atlético Morelia y buscará el triunfo en la Ciudad Cooperativa ante uno de los clubes más emblemáticos de Centroamérica.

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Será este sábado 11 de julio cuando el vigente monarca de la Liga MX enfrente a los Cremas en punto de la 1 de la tarde en la cancha de la Ciudad Cooperativa de Cruz Azul. Cabe destacar que, el Comunicaciones fue el primer rival internacional de la Máquina Celeste al enfrentarlo en 1969. Este duelo será el último amistoso que sostendrá el equipo de La Noria antes de debutar en el Torneo Apertura 2026 cuando visite la cancha del Atlético San Luis el viernes 17 de julio en punto de las 7:00 pm.

Datos del Cruz Azul vs Comunicaciones

Fecha: Sábado 11 de julio

Hora: 1:00 pm

Estadio: Ciudad Cooperativa Cruz Azul

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España 2-1 Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas



Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.