Previo a su duelo de Liguilla; este es el jugador de Chivas que sería pretendido por Cruz Azul

Todo está listo para vivir la que es, probablemente, la llave más interesante que habrá en estos cuartos de final de la L iga BBVA MX. El Apertura 2025 vivirá la serie entre Cruz Azul y Chivas, y en medio de estos partidos ha sonado una posible transacción entre ambas instituciones.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Cruz Azul llegó a esta fase luego de quedar posicionado en el tercer lugar de la clasificación general tras la última derrota sufrida ante los Pumas de la UNAM. Del otro lado se encuentra Chivas, quien cerró en el sexto sitio pero que viene de seis juegos por demás espectaculares que lo ayudaron a cerrar de gran forma la Liga.

¿Gilberto Sepúlveda pasa de Chivas a Cruz Azul?

Según detalla El Universal Deportes, Cruz Azul estaría analizando cuidadosamente la posible llegada del Tiba Sepúlveda para la siguiente temporada. La fuente detalla que el defensor podría no continuar con el Rebaño, motivo por el cual se abre la puerta a su posible arribo a La Noria.

Te puede interesar: ¿Cuál es la diferencia de puntos entre Verstappen y Lando Norris?

Te puede interesar: ¿Qué latinos son los más goleadores en la historia de la Premier?

Cabe mencionar que, desde la llegada de Gabriel Milito, Gilberto Sepúlveda dejó de ser un elemento titular en el esquema de Chivas, por lo que ahora es un habitual suplente. Aunado a ello, su fichaje sería ideal para Cruz Azul toda vez que el club no quiere gastar una plaza de extranjero más en dicha posición.

Ante este hecho, se esperaría que esta posible transacción no sugiera una gran cantidad de dinero para los cementeros, pues de acuerdo con el portal Transfermarkt, el mexicano de 26 años vale alrededor de 3 millones de euros, dinero accesible para el cuadro capitalino.

¿Será el único fichaje de Cruz Azul para el siguiente torneo?

La hipotética llegada del Tiba Sepúlveda a Cruz Azul no sería el único fichaje que el club cementero espera para la siguiente temporada, pues están conscientes que su plantilla puede mejorar aún más. Ante ello, han comenzado a sonar nombres para reforzar al plantel de La Noria, entre los que destacan Agustín Palavecino y James Rodríguez.