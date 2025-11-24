F1: Esta es la diferencia de PUNTOS entre Norris y Verstappen; ¿cuántos quedan por disputarse?

Las cosas no podrían estar más tensas y reñidas dentro del automovilismo profesional. La temporada 2026 de la F1 está cerrando de manera espectacular, por lo que aquí conocerás cuántos puntos hay de diferencia entre los primeros tres lugares; es decir, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Hasta antes de este fin de semana todo haría indicar que McLaren dominaría a plenitud el campeonato de pilotos; sin embargo, con la descalificación sufrida a Lando Norris y Oscar Piastri las cosas se han vuelto a apretar. ¿Será que Verstappen tendrá un regreso formidable en este cierre de la F1?

¿Cuántos puntos de diferencia hay entre Lando Norris y Max Verstappen?

El Gran Premio de Las Vegas tuvo como sorpresa la descalificación de los pilotos de McLaren, los cuales no pudieron sumar unidades. A este hecho se sumó la victoria de Max Verstappen, quien volvió a liderar la carrera y demostró, una vez más, que tiene todo para ganar un campeonato más en su carrera.

Si se combinan estos puntos, notamos que, en estos momentos, la diferencia entre los primeros tres pilotos es de solamente 24 unidades. Y es que, mientras el líder de la clasificación Lando Norris cuenta con 390 puntos sumados hasta ahora, sus rivales, Verstappen y Piastri, tienen 366 unidades.

Ahora mismo, y con solo dos GP’s más por disputarse junto a una carrera sprint, restan 58 puntos por disputarse, lo que significa que Norris podría coronarse en el siguiente Gran Premio si tiene una diferencia de 26 puntos o más sobre sus rivales. No obstante, cualquiera de estos dos podría acercarse aún más a Lando si este nuevamente deja escapar puntos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el próximo GP de la F1?

Prepárate, pues la siguiente carrera de la F1 está más cerca que nunca. El calendario indica que el próximo Gran Premio será el de Qatar, mismo que será el penúltimo de la temporada y que se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre en punto de las 10 de la mañana, tiempo centro de México.