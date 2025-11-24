deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

F1: Esta es la diferencia de PUNTOS entre Norris y Verstappen; ¿cuántos quedan por disputarse?

El cierre de la temporada 2025 de la F1 está siendo dramático. Por ende, aquí conocerás cuántos puntos de diferencia hay entre Max Verstappen y Lando Norris.

diferencia-puntos-lando-norris-max-verstappen-206-f1.jpeg
Instagram: F1
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

Las cosas no podrían estar más tensas y reñidas dentro del automovilismo profesional. La temporada 2026 de la F1 está cerrando de manera espectacular, por lo que aquí conocerás cuántos puntos hay de diferencia entre los primeros tres lugares; es decir, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Hasta antes de este fin de semana todo haría indicar que McLaren dominaría a plenitud el campeonato de pilotos; sin embargo, con la descalificación sufrida a Lando Norris y Oscar Piastri las cosas se han vuelto a apretar. ¿Será que Verstappen tendrá un regreso formidable en este cierre de la F1?

¿Cuántos puntos de diferencia hay entre Lando Norris y Max Verstappen?

El Gran Premio de Las Vegas tuvo como sorpresa la descalificación de los pilotos de McLaren, los cuales no pudieron sumar unidades. A este hecho se sumó la victoria de Max Verstappen, quien volvió a liderar la carrera y demostró, una vez más, que tiene todo para ganar un campeonato más en su carrera.

Te puede interesar: 5 cosas que no sabías del equipo de Messi y Suárez

Te puede interesar: ¿Qué latinos son los más goleadores en la historia de la Premier?

Si se combinan estos puntos, notamos que, en estos momentos, la diferencia entre los primeros tres pilotos es de solamente 24 unidades. Y es que, mientras el líder de la clasificación Lando Norris cuenta con 390 puntos sumados hasta ahora, sus rivales, Verstappen y Piastri, tienen 366 unidades.

Ahora mismo, y con solo dos GP’s más por disputarse junto a una carrera sprint, restan 58 puntos por disputarse, lo que significa que Norris podría coronarse en el siguiente Gran Premio si tiene una diferencia de 26 puntos o más sobre sus rivales. No obstante, cualquiera de estos dos podría acercarse aún más a Lando si este nuevamente deja escapar puntos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el próximo GP de la F1?

Prepárate, pues la siguiente carrera de la F1 está más cerca que nunca. El calendario indica que el próximo Gran Premio será el de Qatar, mismo que será el penúltimo de la temporada y que se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre en punto de las 10 de la mañana, tiempo centro de México.

Red Bull F1
Max Verstappen
Lando Norris
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
×
×