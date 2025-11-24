deportes
Noticias
Azteca Deportes
Internacional
Premier League
Nota

Estos son los latinoamericanos con más goles en la historia de Premier League; ¿hay algún mexicano?

En una de las mejores ligas del mundo aparecen estos nombres de futbolistas que la rompieron en Premier League. Y justo ahí se encuentran un par de mexicanos.

Crédito: Instagram - @kunaguero y @prrobertofirmino.
Pablo García - Marktube
Premier League
Para muchos, la Premier League es la mejor liga del mundo por su versatilidad y espectáculo demostrados fecha tras fecha. Por ello, la consideran el pináculo de nivel futbolístico para cualquier jugador. En ese sentido, el Top10 de los latinoamericanos más goleadores en dicha liga sufrió una modificación en cifras y eso fue por culpa de un mexicano. Ante eso, aquí los nombres de todos los involucrados.

Te puede interesar - ¿Cómo se considera la carrera de Chicharito en Premier League?

Te puede interesar - ¿Cómo se veía a Raúl Jiménez previo a su lesión en el cráneo?

¿Quiénes conforman el Top10 de goleadores latinoamericanos en Premier League?

Las leyendas que forman este listado hablan del nivel donde dos mexicanos se lograron meter entre los hombres con más goles de nacidos en Latinoamérica. Los dos grandes países exportadores de Sudamérica tienen más íconos en el listado y ahí se cuelan algunas nacionalidades como Chile, Uruguay y el propio México.

  • Sergio Agüero - 184 goles.
  • Carlos Tevez - 84 goles.
  • Roberto Firmino - 82 goles.
  • Gabriel Jesus - 76 goles.
  • Luis Suárez - 69 goles.
  • Richarlison - 69 goles.
  • Alexis Sánchez - 63 goles.
  • Raúl Jiménez - 61 goles.
  • Diego Costa - 53 goles.
  • Chicharito - 53 goles.
@premierleagueusa Raúl in the clutch 🫡 🇲🇽 #pl #PremierLeague #eltri #rauljimenez #mexico #futbol #gol #fulham ♬ original sound - Premier League U.S.

¿Quién tuvo mejor carrera en Premier League, Jiménez o Chicharito?

El listado tuvo una ligera actualización, pues tanto Richarlison como Raúl Jiménez marcaron gol el fin de semana. Con esto, gracias a su trayectoria con Wolverhampton y Fulham, Raúl Alonso Jiménez se convirtió en una verdadero ícono contemporáneo del club. El tema con el ex América fue su lamentable lesión de cráneo que incluso puso su vida en riesgo. Allí se encontraba en su mejor momento y lamentablemente detuvo su carrera poco más de 200 días, olvidando inckluso momentos antes y posteriores de dicho golpe de cabeza con David Luiz.

Mientras tanto, en cuanto al goleo, Chicharito fue superado desde hace un tiempo. Sin embargo, los defensores del ex Guadalajara hablan del nivel de institución donde él estuvo en su primer equipo donde estuvo en Inglaterra. Defender los colores del Manchester United es algo que da un estatus alto y además concretó un lapso medianamente positivo en el West Ham United.

Notable y Sobresaliente
Raúl Jiménez
Chicharito Hernández
Pablo García - Marktube

