¿Justo o injusto? Este es el TIEMPO que Joel Huiqui será entrenador con Cruz Azul

Han pasado algunas semanas desde la consagración de la décima estrella en la historia de Cruz Azul y, finalmente, hay humo blanco en La Noria respecto a la permanencia de Joel Huiqui como entrenador del conjunto cementero de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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A falta de hacerse oficial, Joel Huiqui se mantendrá como entrenador de Cruz Azul de cara al siguiente torneo gracias a la obtención del título con La Máquina luego de solamente siete encuentros dirigidos, mismos en los que destacan uno de temporada regular y seis más de Liguilla.

¿Cuánto tiempo estará Joel Huiqui al mando de Cruz Azul?

De acuerdo con información del periodista mexicano Carlos Córdova, Joel Huiqui estaría muy cerca de renovar su contrato con Cruz Azul para la siguiente temporada. La fuente detalla que esta extensión incluirá no solo el siguiente torneo, sino algunos más para que pueda plasmar su estilo de juego.

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Córdova menciona que el acuerdo que la directiva de Cruz Azul le ofrecería a Joel Huiqui incluye dos años de servicio; es decir, un total de cuatro temporadas, mismas en las cuales la dirección deportiva espera sumar nuevos títulos no solo en el ambiente nacional, sino también internacional.

De confirmarse esta información, entonces Joel Huiqui contará con todo el tiempo posible para confeccionar una plantilla que pueda pelear por los primeros lugares de la tabla general en el Apertura 2026, lo anterior considerando que el club espera fichar a un lateral derecho y un defensa en este mercado de fichajes.

¿Qué jugadores podría fichar Cruz Azul para el Apertura 2026?

Dentro de los nombres que suenan para llegar a Cruz Azul, los más destacados hasta ahora son los de Kevin Lomónaco, César Montes, Julián Araujo y Jorge Sánchez, mismos que coinciden con las necesidades que el club ha mostrado desde hace algunos meses.