Tiger Woods: Se revela la escandalosa cantidad que rechazó de LIV Golf

Greg Norman, CEO de LIV Golf, reveló la escandalosa cantidad que se le ofreció a Tiger Woods para dejar el PGA Tour. La nueva liga financiada por fondos de Arabia Saudita, le hizo una propuesta de entre 700 y 800 millones de dólares al golifsta estadounidense para sumarlo a su proyecto, pero la estrella rechazó esta propuesta.

En una entrevista emitida este lunes por la cadena estadounidense Fox, que fue grabada el pasado domingo durante el torneo que se llevó a cabo en Bedminster, Nueva Jersey, 'El Tiburón' admitió que el LIV presentó hace tiempo esta oferta al 'Tigre'.

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"Se habló de ese número (una oferta entre los 700 y 800 millones). Tiger cambia los equilibrios, y obviamente uno tiene que apuntar a lo mejor de lo mejor. Se pusieron en contacto con Tiger antes de que yo me convirtiera en el CEO", declaró Greg Norman.

Tiger Woods, ganador de quince Majors en su carrera y una de las más grandes leyendas en el mundo del golf, decidió seguir fiel al PGA Tour.

Greg Norman defiende al LIV Golf del PGA Tour

En la entrevista, Norman también salió a defender al LIV Golf de las acusaciones recibidas por la PGA.

"Nuestro modelo está construido al cien por cien alrededor del ecosistema del golf. No estamos tratando de destruir el PGA Tour o el European Tour. Queremos trabajar en el ecosistema del golf para demostrar que hay espacio para todos", aseguró.

Con unos importantes alicientes económicos para sus jugadores, el LIV Golf aspira a organizar un circuito que rivalice en calidad y prestigio con el tour de Estados Unidos.

Tras semanas de rumores, a mediados de mayo, el PGA Tour negó el permiso para que los jugadores de su tour pudieran competir en el LIV Golf Invitational Series de Londres, la primera cita del LIV Golf.

Esto provocó medidas disciplinarias y el abandono del PGA Tour de golfistas como el español Sergio García, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Ian Poulter, Lee Westwood, Brooks Koepka, el mexicano Abraham Ancer o Louis Oosthuizen, entre otros.

¿Qué se puede comprar con 700 millones de dólares?

En 2017, Lionel Messi tenía esa cláusula de rescición con el Barcelona, por lo que Tiger Woods habría podido pagar esa cantidad, pero lo que es más impresionante, actualmente, el golfista podría comprar a seis de los 20 equipos de futbol más caros del planeta, entre los que se encuentran el AC Milan (559 millones), la Roma (548 millones) y el Ajax (413 millones) y todavía le sobraría dinero.

Con esa misma cantidad, Tiger Woods podría comprar a los cuatro grandes de la Liga MX, más Pachuca, León, Santos y los dos equipos de Monterrey, Tigres y Rayados que, hasta el Clausura 2021, tenían un valor aproximado de 700 millones.