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Tiger Woods ingresa al Salón de la Fama del Golf

La encargada de presentar al golfista estadounidense de 46 años, Tiger Woods con un emocionante discurso fue su hija Sam de 14 años

Tiger Woods entra al Salón de la Fama

Escrito por: Azteca Deportes

Este miércoles 9 de marzo del 2022, pasará a la historia como el día en que el estadounidense, Tiger Woods ingresó al Salón de la Fama del Golf. La ceremonia tuvo lugar en el Global Home del PGA Tour, ubicado en Ponte Vedra, Florida.

La encargada de presentar al ganador de 82 torneos como profesional, incluidos 15 Majors, fue su hija Sam de 14 años, quien ofreció un emotivo discurso.

“Hace un año estabas en una cama de hospital. Uno de los momentos de mayor miedo en tu vida y la nuestra, no sabíamos si regresarías a casa con dos piernas o no y ahora no solo estás siendo inducido al Salón de la Fama, sino que estás parado aquí con tus propios pies”, mencionó en referencia al aparatoso accidente automovilístico que vivió el deportista en febrero del 2021.

Discurso de Tiger Woods

Posteriormente, el propio Tiger subió al estrado y también compartió unas palabras para los presentes. El “Tigre” agradeció a todas aquellas personas que lo ayudaron durante su carrera y también lanzó un poderoso mensaje motivacional.

“No te van a regalar nada, todo te lo tienes que ganar. Si no vas y te pones a trabajar, te esfuerzas, primero: no vas a obtener los resultados y segundo: no te lo mereces”, manifestó.

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Además de Woods, también entraron al Salón de la Fama las exgolfistas estadounidenses, Susie Maxwell Berning y Marion Hollins, así como el colaborador, Tim Finchem. Para lograrlo, los antes mencionados fueron escogidos mediante un Comité de Selección compuesto por aproximadamente 20 personas.

Tiger Woods ya ha sido reconocido como una de las mayores estrellas en la historia del golf. No obstante, su legado todavía podría seguir creciendo, ya que a pesar de las dificultades derivadas al accidente que sufrió, el ex número uno del mundo ha garantizado que volverá a competir de manera formal. El torneo que marcará su regreso todavía está por definirse.

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