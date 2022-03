Jon Rahm jugará el Mexico Open at Vidanta

El golfista español Jon Rahm, quien ostenta el primer lugar en el ranking mundial, ha confirmado su participación en el Mexico Open at Vidanta, presentado por Grupo Salinas. Este evento oficial del PGA TOUR se llevará a cabo del 28 de abril al 1 de mayo, en el campo de golf Vidanta, Vallarta.

El field de 132 profesionales disputará una bolsa de $7.3 millones de dólares, y el ganador recibirá 500 puntos de la FedExCup y una invitación para competir en un selecto número de eventos, incluidos el PGA Championship 2022, PLAYERS Championship 2023, Masters Tournament 2023, así como el torneo solo para campeones “Sentry Tournament of Champions”.

El español Jon Rahm, el actual jugador #1 del mundo, participará en el Mexico Open at Vidanta.

“La confirmación de Jon Rahm confirma que el golf en nuestro país está más fuerte que nunca, y es un claro indicador de lo extraordinario que será el Mexico Open at Vidanta”, aseguró Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas.

“Estamos muy emocionados de que el actual número uno del mundo decida incluirnos en su calendario de torneos para el presente año. No tengo duda de que vendrá con toda la intención de ganar y coronarse por primera vez en nuestro país”, agregó.

Números de Jon Rahm

Rahm, de 27 años de edad, tiene 13 victorias a nivel mundial, de las cuales seis son dentro del PGA TOUR, incluyen un Major (U.S. Open 2021), que se jugó el pasado junio en Torrey Pines Golf Course. Para Rahm, México no es un país desconocido ya que debutó en el PGA TOUR como amateur en el 2015 y ha regresado a competir en múltiples ocasiones frente a la pasión y entusiasmo del público mexicano.

El golfista de origen español se ha consolidado en la cima del deporte con triunfos de más de $30 millones de dólares en sólo siete campañas en el Tour de Estados Unidos. Ha superado el corte en 105 ocasiones de 118 torneos disputados. Asimismo, ostenta ocho segundos lugares, nueve terceros sitios, y ha estado en el Top 10 en 58 ocasiones. Desde finales del 2019, Rahm ha logrado mantenerse dentro del top tres del Oficial World Golf Ranking (OWGR).

Inicios de Jon Rahm

Su trayectoria para convertirse en el mejor golfista del mundo inició en 2016 cuando se convirtió en golfista profesional, y sólo un año después, logró su primer triunfo en el PGA TOUR, durante el Farmers Insurance Open, el cual lo situó en el lugar 46 del ranking mundial.

Oficialmente, el 19 de julio de 2020, se colocó por primera vez en su carrera como el mejor jugador de golf del planeta, por un lapso de dos semanas. Y un año después, el 18 de julio, se colocó nuevamente dominando este deporte a nivel profesional, posición que no ha soltado durante las últimas 33 semanas hasta el día de hoy.

Rahm ha representado a España en la Copa del Mundo, de 2016, y ha sido miembro del Equipo Europeo, en las últimas dos ediciones de la Ryder Cup (2018 y 2020).

La presencia del número uno del mundo en el Mexico Open at Vidanta, demuestra la confianza que tienen los jugadores en la organización de este torneo oficial del PGA TOUR en nuestro país.