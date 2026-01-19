Jardine se queja del arbitraje y revela cuándo volverá a verse un América poderoso

El empate sin goles contra el Pachuca significó uno de los arranques más complicados de torneo en la historia del América: tres partidos y ninguna anotación favorable hasta el momento. Al respecto y consciente de la frustración que esto ha generado en la afición, el director técnico del equipo, André Jardine, compartió una reflexión con alusión directa al arbitraje.

“Seré breve, otra vez un error importante, por ser mucho el nivel arbitral, no queremos ser beneficiados, tal vez la expulsión de Ramón es la que más duele, se fue tan temprano en los juegos, dicho eso, tal vez alguien del club quiera manifestarse arriba de mí, es siempre importante escuchar a nuestros jefes”, dijo.

Te puede interesar: Este es el calendario de miedo que se le viene a Chivas en el Clausura 2026

El América está por regresar más fuerte

El entrenador brasileño aseguró que la escuadra que comanda no ha perdido su jerarquía y advirtió que no será en el mediano o en el largo plazo, sino en el corto, que recuperará la versión hegemónica que el club ha proyectado en los últimos años.

“(Les digo) que se preparen para fuertes emociones, se verá su América, el que buscan, estar de vuelta, hoy es una confirmación, nos faltan detalles, movimientos, más confianza, certeza absoluta, el América, desde la 4, regresa con toda su fuerza, llenando los estadios, los objetivos son grandes, el hambre también, juntos seremos muy fuertes”, expuso.

América no ha marcado luego de tres jornadas|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Para no emitir un diagnóstico prematuro, el estratega de las águilas hizo un análisis de las tres primeras fechas del campeonato, con detenimiento en lo mostrado durante cada una de ellas.

“Primero analizar partido a partido, contextualizar bien, hablé en segunda ronda, refuerzo, ante Tijuana fue complicado, basta recordarnos que venció a Tigres 3-0 el último partido que tenía en casa, nos comportamos bien, son pocos equipos visitantes los que juegan bien en esa cancha; en la segunda, un error arbitral te impone a jugar ante un rival bien trabajado, los ocho primeros minutos, creo que podríamos haber ganado con 11 jugadores, teníamos los jugadores, íbamos dando pasos al frente, la expulsión nos impide. (Y acá) no necesito hablar de cómo es jugar en esta cancha, nombre a nombre tienen un equipazo, de media cancha para el frente, tengo la certeza de que tendrán un gran torneo, en casa perderán pocos puntos, si había un vencedor, la sensación es que debía ser América, queda mala sensación con dos puntos, lo importante es como se termina, desde la cuatro vamos a tener condiciones para volver”, concluyó.

Te puede interesar: Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 3 del Clausura 2026

