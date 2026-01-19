¡MUCHO OJO! Efraín Juárez no está contento con que pare la Liga MX

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, dejó clara su molestia por el receso de la Liga MX motivado por los compromisos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, al considerar que llega en un momento poco oportuno para su equipo, que venía construyendo continuidad y ritmo de juego tras las primeras tres jornadas del torneo. La queja la hizo el entrenador mexicano en la conferencia de prensa posterior al empate contra León en Ciudad Universitaria, dónde Juárez valoró el rendimiento colectivo pero lamentó la interrupción del calendario.

En sus declaraciones el estratega explicó que, durante la planificación de inicio de año, el cuerpo técnico ya había detectado que ese parón podía alterar el desarrollo del equipo: "En la planeación a inicio de año, una de las cosas que platicamos que este parón no nos llegaba en buen momento porque el equipo iba a andar y viene esto. De lo malo a lo positivo porque nos sirve para poner a los que no llegaron en la pretemporada de buena forma para el juego ante Santos. No nos gusta, lo sabíamos, pero hay que aprovecharlo. Hoy el equipo tras tres juegos físicamente se ve lo que pretendíamos en la pretemporada".

Efraín Juárez NO criticó a la Liga MX y su calendario

Juárez contextualizó su postura al dejar en claro que su preocupación no es una crítica directa a la Federación, sino una observación práctica sobre el calendario y la preparación física, ya que el timonel consideró que la pausa obliga a reacomodar cargas, oportunidades de recuperación y la integración de jugadores que no completaron la pretemporada, aunque admitió que también puede leerse como una ventaja para recuperar efectivos antes del siguiente compromiso.

¿Cuál es el plan de los Pumas mientras para la Liga MX?

En términos deportivos, la postura de Efraín Juárez abre el debate sobre el impacto de los parones internacionales en la competencia doméstica, mientras algunos entrenadores celebran la posibilidad de tener futbolistas en Selección Mexicana y disponer de tiempo para trabajar con el resto, otros como Juárez señalan que la continuidad de proyectos tácticos y el ritmo competitivo pueden verse afectados. Pumas, por ahora, aprovechará la semana para ajustar plantel y preparar el duelo ante Santos, además de recuperar lesionados e intentar poner en forma física a los jugadores que no lograron hacer la pretemporada con el resto del plantel.

