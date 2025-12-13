CONFIRMADO: Tigres busca la novena estrella con la base campeona del Clausura 2023

Tigres viaja al Nemesio Diez con una ventaja mínima (1-0) conseguida en el partido de ida de la final del Torneo Apertura 2025 ante Toluca en el Estadio Universitario. Gol conseguido por Ángel Correa, un de los pocos jugadores nuevos que han llegado al equipo universitario.

En el conjunto de Tigres destaca es la continuidad de una base de jugadores que ya saben lo que es ganar títulos: varios de ellos estuvieron presentes en la final del Clausura 2023, cuando los regios vencieron 3-2 a las Chivas de Guadalajara y levantaron su octava estrella.

¿Cuáles fueron los jugadores de Tigres que estuvieron en la final del Clausura 2023?

En aquel campeonato, Tigres contó con figuras que hoy siguen siendo protagonistas. Nahuel Guzmán, el eterno portero que mantiene su liderazgo bajo los tres palos. Jesús Garza y Javier Aquino aportan solidez defensiva, mientras que Rafael Carioca y Juan Pablo Vigón continúan siendo piezas clave en el mediocampo. En ataque, Diego Lainez, Sebastián Córdova, que en la actualidad a perdido protagonismo en el club, y el referente André-Pierre Gignac siguen vigentes, aportando desequilibrio y experiencia.

La diferencia respecto a 2023 es la presencia de Guido Pizarro. En la final contra Chivas, el argentino fue capitán y líder en la cancha. Hoy, en 2025, ocupa un rol distinto: es el entrenador de Tigres, tras haber colgado los botines y asumir la dirección técnica. Su transición de jugador a estratega ha sido bien recibida por sus pupilos y aficionados, que lo reconoce como símbolo de identidad y compromiso con la institución.

En aquella final del Clausura 2023 también tuvieron acción Fernando Gorriarán, Nicolás Ibáñez y Samir Caetano, quienes hoy siguen formando parte del plantel y aportan variantes importantes en el esquema. Además, jugadores como Joaquim, Juan José Purata y Jesús Angulo, aunque no tuvieron minutos en ese partido, son piezas importantes en la actual plantilla.

La apuesta de Tigres ha sido clara: mantener la base campeona y realizar pocos cambios en el equipo. Esa estabilidad ha permitido al club sostener un nivel competitivo alto y llegar nuevamente a la instancia definitiva. Con experiencia, jerarquía y juventud combinadas, los felinos buscan repetir la fórmula que les dio éxito hace dos años y medio.

¿Dónde ver la final de vuelta Toluca vs Tigres?

