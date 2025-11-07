Pumas no solo se queda sin DT: hoy un ícono del equipo dice que la pasó terrible jugando allí

Mientras que en la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025 se juega mucho , Pumas UNAM no está viviendo el mejor momento puesto que en la rama femenil ya acordó la salida de su entrenador Marcelo Frigério tras no poder clasificar a la Liguilla. Mientras tanto, en el apartado varonil tampoco destaca Efraín Juárez y hay rumores de que se puede ir. Un ícono del club dijo algo terrible.

Mientras todo eso transcurre y crecen los rumores de una salida de Efraín Juárez al Celtic de Escocia , el histórico Alberto García Aspe le quitó romanticismo a su paso por el Club Universidad Nacional. De hecho, tal es así que dejó en claro que tuvo momentos malos durante su paso por Pumas, donde ganó 2 títulos y hasta fue vicepresidente deportivo.

“Fue mi escuela, y la escuela no la disfrutas”, comenzó diciendo García Aspe dejando de lado todo el romanticismo sobre su paso por la institución universitaria. Sin embargo, dejó en claro cuando sí pudo valorar al Club Universidad Nacional: “disfrutas cuando ya te vuelves dueño de todo y así lo puede manejar todo”.

No todo fue malo para el ex jugador del Club Universidad Nacional

Más allá de que dijo que no había disfrutado de sus comienzos en Pumas, luego aclaró que con el tiempo le dio otra importancia. “Es mi escuela, Pumas es mi escuela, ahí me hice, me enseñaron una maravilla. La etapa en Pumas te formaba, no ganabas mucho dinero pero te formaban al 100 por ciento, integral”, contó en diálogo con ElReportero.

Por último, algo que destacó García Gaspe es que en esa institución pudo finalizar sus estudios, algo que no es tan común para los futbolistas, que suelen dejar de estudiar para dedicarse 100% a ese deporte.

Los títulos de Alberto García Aspe en Pumas UNAM

En su paso por Pumas UNAM, precisamente entre 1984 y 1991, Alberto García Aspe logró conquistar 2 títulos. Estos fueron el de Primera División de la Liga MX 1990-1991 y la Concachampions de 1989. Además de eso, también conquistó 5 títulos jugando para el Necaxa y 2 trofeos con la Selección Nacional de México.

