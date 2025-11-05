Después del intenso Clásico Regio que se vivió el pasado fin de semana, son varios los futbolistas de Tigres y Rayados que estarían en riesgo de perderse la Liguilla.

Te puede interesar: El poderoso rival internacional que enfrentaría Cruz Azul durante la fecha FIFA

Aunque ambos conjuntos de la Sultana del Norte ya tienen asegurado su boleto a la fase final del Apertura 2025, llegarán a la última fecha de la temporada regular con la urgencia de sumar puntos para subir posiciones en la tabla general. Sin embargo, esto podría implicar un peligro para algunas de sus figuras, ya que son cinco elementos los que están expuestos a recibir una tarjeta amarilla y ser suspendidos un partido por acumulación de cinco amonestaciones.

¡Recta final en la Liga MX! Los equipos llegan encendidos rumbo a la Liguilla | La Mesa Protagonista

Las figuras que corren riesgo en Tigres

De parte del equipo de la UANL son tres figuras del cuadro titular los que corren este riesgo, debido a que Ángel Correa, Juan Brunetta y Ozziel Herrera registran cuatro cartones preventivos, respectivamente.

En caso de una amarilla más en el partido de los Tigres ante el Atlético de San Luis que se jugará este fin de semana en el Estadio Universitario, correspondiente a la fecha 17, se perderían el primer encuentro de los cuartos de final.

Para los Rayados son Oliver Torres y Ricardo Chávez los jugadores que están apercibidos, por lo que en caso de una nueva amonestación en la última jornada, serían una baja sensible para el arranque de la fase final. El Monterrey se medirá como visitante a las Chivas en el Estadio Akron en el cierre del certamen, pero con la necesidad de buscar una victoria para tratar de escalar posiciones.

El panorama para Tigres y Rayados

Actualmente los de la “U” de Nuevo León se encuentran en la cuarta posición de la clasificación, con 33 puntos, pero con la posibilidad de aspirar al liderato en caso de un triunfo ante los potosinos y la combinación de resultados adversos para Cruz Azul, América y Toluca.

La “Pandilla” tiene un panorama más complicado al ubicarse en el quinto peldaño de la tabla con 31 unidades, pero por su diferencia de goles prácticamente solo le alcanzaría para subir un lugar en caso una victoria y un descalabro de los “Felinos”.

Te puede interesar: Cruz Azul podría perder a una de sus estrellas para los cuartos de final de la Liga MX