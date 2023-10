Tigres ya piensa en su siguiente figura… conoce de quien se trata

Aunque todavía falta tiempo para el periodo de fichajes, los Tigres ya tendrían en la mira a Denis Bouanga, el delantero de Los Ángeles FC que está rompiendo la Major League Soccer (MLS) con sus impresionantes números.

Apenas esta semana, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del conjunto de la UANL, habló acerca de la posibilidad de que en un futuro sea el refuerzo que busquen para apuntalar la ofensiva.

Si bien consideró que todavía no hay ninguna negociación con el LAFC, reconoció que sería un elemento muy interesante para llenar el espacio de futbolista No Formado en México (NFM) con el que cuentan actualmente.

“Es un gran jugador, tiene buena calidad, técnica y gol, condiciones que son atractivas pero como él hay muchos jugadores, tenemos un baraja, estamos trabajando en muchas posibilidades pero no es el momento”, señaló Sancho.

¿Quién es Denis Bouanga?

Lo que sí es un hecho es la tremenda temporada de Denis Bouanga en la liga estadounidense, en la que es firme candidato para llevarse el premio de MVP (Jugador Más Valioso) y además conquistar la Bota de Oro como el mejor anotador del torneo.

A falta de una fecha para que termine la fase regular, el delantero de origen francés pero seleccionado de Gabón registra 19 tantos para ser el líder de goleo, estando a tres anotaciones de distancia de las 16 que lleva Luciano Acosta del FC Cincinnati, su más cercano perseguidor.

Lo más impresionante es que el atacante del LAFC lleva esta temporada 32 goles y 15 asistencias en todas las competiciones , con un promedio de participar en un anotación cada 75 minutos. Incluso está cerca de buscar las marcas de más goles en una campaña en el futbol estadounidense, las cuales ostentan Josef Martínez con 35 y Carlos Vela con 38.

Cabe señalar que Bouanga también tiene experiencia en el futbol europeo, ya que cuando firmó con el LAFC en el 2022 llegó procedente de la Ligue 1 de Francia en la que destacó por varias temporadas con el Saint-Ètienne.

Así que por lo mientras Tigres tendrá que mantener a este delantero en el radar como un posible fichaje ‘bomba’ del próximo mercado.