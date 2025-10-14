Tigres se toma la foto oficial del Apertura 2025; así se prepara para la recta final del torneo

Los Tigres de la UANL se volvieron tendencia en las últimas horas luego de presentar su foto oficial para el torneo Apertura 2025, misma en donde aparecen los integrantes del equipo varonil como femenil.

El protocolo de la Liga BBVA MX obliga a los equipos a tener una foto oficial de cada temporada, en este caso el torneo Apertura 2025. En ese sentido, fueron los Tigres quienes hicieron este hecho en un evento privado en el que, sin embargo, no estuvieron dos elementos que han tenido minutos en el campo, siendo estos el Chicha Sánchez y Diego Lainez.

¿Qué futbolistas de Tigres no estuvieron en la foto oficial del Apertura 2025?

El Estadio Universitario fue testigo de la foto oficial que Tigres se tomó para el resto del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, misma en donde no aparecieron Diego Lainez ni el Chicha Sánchez, futbolistas mexicanos que se desempeñan por las bandas y que han visto minutos a lo largo de la campaña.

De inmediato, esta situación generó cierta preocupación en algunos aficionados que pensaron que su ausencia se debía a que ya no contaban para el técnico Guido Pizarro; sin embargo, su no participación se debe a los compromisos que están cumpliendo, pues mientras Lainez está concentrado con la Selección Mexicana, el Chicha aún no se integra tras su participación en el Mundial Sub-20.

¿Cómo le ha ido a Tigres en el Apertura 2025?

Después de 12 fechas disputadas, los Tigres se ubican en la posición número cinco de la tabla general del Apertura 2025 luego de sumar un total de 23 puntos gracias a sus seis victorias, cinco empates y una derrota. Además, son la mejor defensiva del torneo al haber recibido únicamente diez tantos hasta ahora.

¿Cuándo, dónde y contra quién es el próximo partido de Tigres?

La Jornada 13 traerá consigo el regreso de los Tigres a su casa y ante su gente. Es así como el cuadro de la Sultana del Norte recibirá a unos endebles Rayos del Necaxa , en juego que se programó para este viernes 17 de octubre, un día atípico para la fanaticada felina, en punto de las 21:00 horas.

