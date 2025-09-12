Tigres lanza emotivo documental sobre Nahuel Guzmán

El Club Tigres compartió un documental que muestra el proceso que vivió Nahuel Guzmán luego de la sanción impuesta por la Federación Mexicana de Futbol en 2024. Esta historia arranca el 18 de abril de ese año, cuando la Comisión Disciplinaria castigó a Guzmán con 11 partidos de suspensión y la obligación de realizar 40 horas de trabajo comunitario.

La emotiva historia de Guzmán con Tigres

Con el objetivo de que esa sanción se convirtiera en una experiencia de aprendizaje y crecimiento, Tigres se acercó al “Patón” para invitarlo a colaborar con CreeSer, una organización civil enfocada en la prevención de la violencia mediante programas de Educación para la Paz.

“Una institución a la que le debo más de la mitad de mi carrera. Era una oportunidad para algo más; la verdad, en lo que pensé fue en construir algo. Quería involucrarme un poco más. Después de la sesión correspondiente, el club llega con esta propuesta de una organización llamada CreeSer, Educación para la Paz. Lo que tiene CreeSer es que utiliza parte del horario escolar para educar de una manera diferente, a través de un tema lúdico, conversaciones, parte emocional”, comentó el jugador de Tigres sobre la experiencia.

Durante el cumplimiento de su trabajo social, el portero visitó cuatro escuelas ubicadas en sectores como Altamira y La Campana. Una vez cumplidas las 40 horas requeridas, Guzmán decidió seguir involucrado voluntariamente con la Secundaria 62, al grado de donar minisplits para todos los salones.

“Terminamos corriendo... Llegó un momento en que no me importaba cumplir las horas de trabajo social, ya no tenía que ver con la sanción. Tenía que ver con un compromiso con los chicos. Esta sorpresa de que le hayan puesto mi nombre al salón no tiene que ver con el reconocimiento del nombre, tiene que ver con el amor que me terminaron ofreciendo en este reconocimiento físico. Lo que me deja es afecto, cariño, amor, comprensión, risas”, sentenció Nahuel.

Como muestra de agradecimiento, la comunidad escolar le rindió homenaje nombrando la ludoteca del plantel con su nombre.

