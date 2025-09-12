La última alegría de Chivas contra el América en la CDMX

El Clásico Nacional entre América y Chivas escribirán otro capítulo de esta eterna rivalidad, que es la más grande de todo el país, este fin de semana en la Jornada 8 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX . Este duele llega en momentos opuestos para ambos conjuntos, Las Águilas, que ocupan la segunda posición de la tabla, reciben a un Rebaño Sagrado que lucha por encontrar triunfos y que está urgido en levantar el mal momento que vive al situarse en el el lugar 16.

El Guadalajara, no vence como visitante en liga al acérrimo desde las semifinales del Clausura 2023, cuando derrotaron 3-1 al cuadro azulcrema en el Estadio Azteca para clasificar a la final que posteriormente perdieron con Tigres.

América y un historial favorecedor

Desde aquella eliminatoria que aún se mantiene fresca en la memoria de los chivahermanos, el dominio azulcrema ha sido abrumador. El cuadro tapatío logró una victoria simbólica en la CONCACAF Champions Cup 2025 con un 1-0 en la ida de los octavos de final, pero en el torneo doméstico acumulan cinco encuentros sin doblegar a los de Coapa.

El técnico Gabriel Milito enfrenta el desafío de revertir el momento y la tendencia en un escenario hostil, como lo es el Estadio Ciudad de lo Deportes, donde los comandados por André Jardine se han vuelto muy fuertes y han convertido el recinto en una fortaleza.

Los dirigidos por Milito quieren dar la sorpresa

Chivas llega con buenas sensaciones tras imponerse ante León en un amistoso durante la Fecha FIFA, mientras que las Águilas cayeron ante el DC United con un equipo alternativo. Sin embargo, el historial reciente pesa y los azulcremas han ganado 4 de los últimos clásicos en liga, incluido un contundente 3-0 en la vuelta del torneo internacional.

La misión para Chivas es clara, romper la maldición visitante y reavivar sus opciones en el torneo. Para el América, se trata de reafirmar su jerarquía y enterrar definitivamente a su rival. Un clásico que promete pasión y, sobre todo, la intensidad que solo esta rivalidad puede ofrecer.

