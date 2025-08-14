¡INFORMACIÓN OFICIAL! Este es el nombre y número que ha escogido llevar Allan Saint-Maximin como nuevo jugador del América

El delantero del América, el francés Allan Saint-Maximin ha anunciado en sus redes sociales el número OFICIAL y el nombre que llevará en el dorsal en su etapa como jugador de los azulcremas.

Había expectativa entre la afición del Ame, por saber su número definitivo y cómo llevaría su camiseta en cuanto al nombre y esa incógnita ha quedado despejada por el mismo jugador, quien muy temprano este jueves ha revelado la información.

¡Gol de Allan Saint-Maximin Al-Ahli 1-0 Al-Wehda! | Liga Saudí

Saint-Maximin, en su tercer entrenamiento con el Ame y encaminado a debutar como refuerzo de las Águilas, se ha mostrado con una cierta integración al equipo inclusive asomándose una pronta amistad con Jona Dos Santos de acuerdo a posteos de redes.

En conjunto, el americanismo ha recibido en estos pocos días de Maximin, con los brazos abiertos y el jugador parece feliz en Coapa, aunque las cosas a demostrar serán en la cancha.

Este es el número y nombre que portará el refuerzo del América en el equipo

Allan Saint-Maximin, atacante francés de 28 años de edad y quien llegó procedente del futbol árabe, tendrá en su dorso el número 97 que es poco común.

Además ha decidido llevar de nombre solamente Maxi, lo que parece hará más sencilla la identificación con los seguidores del América.

¿Debutará Allan Saint-Maximin con Tigres?

Allan Saint-Maximin, delantero que se perfila a jugar por la banda de la derecha y picando hacia el centro, SÍ podría debutar con las Águilas este sábado en el encuentro ante Tigres, de la Jornada 5 del torneo.

Parece que por los días en México y condición física que está retomando, podría ingresar de cambio en la marcha, aunque la lesión de Henry Martin también le podría dar opciones de ingresar al terreno de juego.

El Ame es un hecho que lo llevará y que será interesante ver en el juego por un lado a Allan Saint-Maximin y enfrente con Tigres a Ángel Correa quien ha resultado un gran fichaje.