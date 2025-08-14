No pudo destacar en Sudamérica, pero hoy es la estrella en Necaxa y sería la pesadilla de León

Agustín Palavecino es el jugador que podría ser una completa pesadilla para León en el partido contra Necaxa, correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El futbolista que no pudo destacar en Sudamérica es una estrella en los Rayos, a tal grado de ser del interés del América que debería pagar una fortuna por él .

El argentino es el mejor jugador del Necaxa, pues la plataforma Sofascore lo pone por encima de sus compañeros con 7.83 puntos de 10. El mediocampista no pudo destacar en Platense ni en Deportivo de Cali hasta que llegó a River Plate, equipo con el que fue campeón de dos ligas y llamó la atención del Necaxa y Pachuca, club que llamó a Agustín como refuerzo para el Mundial de Clubes 2025 .

@agusspalavecino Agustín Palavecino es el mejor jugador de Necaxa, por lo que podría ser la pesadilla de León

Agustín llegó a los Rayos en verano de 2024 y desde entonces suma 3 torneos en los que ha disputado 45 partidos, todos como titular. De acuerdo con BeSoccer, el futbolista de 28 años lleva 10 goles y 9 asistencias, así como 8 tarjetas amarillas.

¿La estrella del Necaxa jugará contra León?

Agustín Palavecino fue baja del Necaxa para el partido ante Pumas debido a una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió en el encuentro contra Orlando City en la última jornada de la Leagues Cup 2025. Según los reportes del club el jugador estaría fuera una semana, por lo que se espera que su regreso sea ante León.

¿Cuándo será el partido Necaxa contra León?

Necaxa y León se enfrentarán en la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, partido que se disputará el viernes 15 de agosto a las 8:50 de la noche y será transmitido por TV Azteca Deportes. El duelo es de suma importancia para ambas escuadras, pues buscaran remediar el fracaso que les dejó quedar eliminados de la Leagues Cup.

Los Rayos se ubican en la octava posición de la Tabla General con 5 puntos, producto de un partido ganado 2, empatados y uno perdido. Mientras que la Fiera se encuentra en el lugar 15 con solo 3 unidades, pues ha caído en 3 ocasiones y solo salió victorioso contra Chivas en la jornada 2.