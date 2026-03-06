Los futbolistas de Tigres y Rayados que mejor llegan al Clásico Regio

De cara a una nueva edición del Clásico Regio, tanto Tigres como Rayados cuentan con un futbolista que llega en gran momento para este partido correspondiente a la décima jornada del torneo.

Aunque ambos conjuntos regiomontanos cuentan con plantillas plagadas de estrellas, a nivel ofensivo existen dos elementos que se encuentran entre los jugadores más productivos en cuanto a goles y asistencias en lo que va del Clausura 2026.

Se trata de los argentinos Ángel Correa por parte del conjunto de la UANL y de Luca Orellano del Monterrey, los cuales han generado seis anotaciones respectivamente. Actualmente solo el delantero Joao Pedro del Atlético de San Luis tiene una mejor cifra con sus nueve goles marcados.

El impacto de Correa en Tigres

“Angelito” nuevamente se ha convertido en el referente del ataque de los “Felinos”, con tres goles y tres asistencias en este Clausura 2026. Hasta el momento los Tigres han registrado 16 tantos a favor en nueve fechas, por lo que en 37.5% participó el atacante argentino que fuera campeón del mundo.

En el torneo anterior, Correa consiguió 10 anotaciones entre la fase regular y la Liguilla, además de cuatro pases para gol.

Comienza a consolidarse Orellano

En la “Pandilla”, el delantero argentino que llegó como refuerzo estelar procedente del FC Cincinnati de la MLS, viene de su mejor partido con los colores albiazules luego de lograr un doblete y dos asistencias en la victoria de 4-0 ante el Querétaro.

Orellano en total acumula tres dianas y tres pases para gol en el certamen, es decir que de los 14 tantos a favor que tienen los Rayados, produjo el 42.85% de estos.

Aunque Luca todavía está lejos de sus mejores cifras en la liga estadounidense, ya que en la temporada 2024 registró 11 goles y siete asistencias en los 36 partidos que disputó.

