Toluca, a 8 juegos de lograr algo NUNCA ANTES VISTO en la Liga BBVA MX

La Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX trajo consigo la victoria de Toluca sobre Pumas, con lo cual los Diablos Rojos se mantienen como la única institución invicta en la temporada luego de registrar seis victorias y tres empates en nueve encuentros disputados hasta ahora.

Gracias a estos números, los Diablos Rojos del Toluca, de la mano de Antonio Mohamed, se mantienen en el segundo lugar de la clasificación solo por debajo de Cruz Azul. Además, el equipo del Estado de México mantiene viva la posibilidad de alcanzar un récord que nadie ha conquistado hasta ahora.

¿Cuál es el récord que Toluca puede conquistar en el Clausura 2026?

Resulta que, a lo largo de la historia del futbol mexicano, ningún equipo ha logrado terminar invicto la temporada regular. Existen antecedentes que se acercaron como Rayados en el Clausura 2024, Tigres en el 2013 o Chivas en el 2001; sin embargo, todos sin excepción tuvieron, al menos, un descalabro.

Es precisamente aquí en donde Toluca podría hacer historia en los torneos cortos, pues se encuentra solamente a ocho juegos de lograr una temporada regular que alcance la perfección de la mano de Antonio Mohamed, entrenador que, incluso, ya le dio un par de campeonatos a la institución choricera.

¿Qué partidos le restan al Toluca en el Clausura 2026?

Tal y como mencionamos, al Toluca le restan ocho encuentros más para obtener el galardón del único equipo en terminar la temporada regular invicto en la Liga BBVA MX. Para obtener este hecho, los Diablos Rojos aún deben superar a algunas instituciones que posiblemente se encuentren en la Liguilla.

Y es que, de acuerdo con el calendario que el actual bicampeón del futbol mexicano tiene, al Toluca le resta enfrentar a escuadras como Juárez, Atlas, Pachuca y Querétaro, mismos que, a priori, podría vencer sin demasiadas dificultades. Finalmente, los Diablos cerrarán la temporada regular ante San Luis, América, Mazatlán y León.