Tigres quiere rugir rumbo a la final de Concacaf

Tigres UANL está a noventa minutos de volver a colocarse en una final internacional. El conjunto regiomontano recibirá este martes al Nashville SC en el Estadio Universitario con el marcador global a su favor y con la ilusión de seguir confirmando que es uno de los equipos más sólidos del futbol mexicano en los últimos años.

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La escuadra dirigida por Guido Pizarro llega con ventaja después de imponerse por 0-1 en el duelo de ida disputado en territorio estadounidense. El héroe de aquella noche fue Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, quien apareció en el momento clave para darle a los felinos una victoria que hoy los tiene cerca de una nueva final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Además del resultado positivo en la serie, Tigres atraviesa un gran momento futbolístico. El pasado fin de semana derrotó por 3-1 a las Chivas de Guadalajara en la Liga BBVA MX, resultado que fortaleció la confianza del grupo y aumentó las expectativas de la afición regiomontana.

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Tigres apuesta por su experiencia

El cuadro universitario sabe perfectamente cómo jugar este tipo de eliminatorias. En los últimos quince años, Tigres ha disputado diez finales en México y ha levantado seis títulos, además de haber conquistado la Concacaf en 2020 y alcanzar la final del Mundial de Clubes ese mismo año.

Para este compromiso, Guido Pizarro confiará en el talento ofensivo de Ángel Correa, Juan Brunetta y Rodrigo Aguirre, futbolistas que atraviesan un buen momento y que serán fundamentales para intentar liquidar la serie. La ventaja del gol como visitante también juega a favor de los felinos. Un empate sin goles o cualquier triunfo les dará automáticamente el boleto a la final. Incluso un empate 1-1 obligaría a Nashville a buscar tiempo extra.

La probable alineación de Tigres estaría conformada por Nahuel Guzmán; Francisco Reyes, Jesús Angulo y Rómulo en defensa; Fernando Gorriarán, César Araújo y Juan Pablo Vigón en el medio campo; mientras que Correa, Ozziel Herrera, Brunetta y Rodrigo Aguirre comandarían el ataque.

Nashville llega presionado y con dudas en ataque

El conjunto de la MLS enfrenta una misión complicada en Monterrey. Nashville necesita marcar goles y, al mismo tiempo, cuidar su defensa ante uno de los ataques más peligrosos de la región.

La principal preocupación del técnico B.J. Callahan pasa por el estado físico del delantero inglés Sam Surridge, goleador del equipo, quien sufrió molestias en la espalda durante el partido de ida. Su presencia todavía está en duda. En caso de no estar disponible, Nashville confiaría en jugadores como Hany Mukhtar y el argentino Cristian Espinoza para intentar sorprender a Tigres en territorio mexicano.

Aunque Nashville lidera actualmente la Conferencia Este de la MLS, el reto de jugar en el Universitario y enfrentar la experiencia internacional de Tigres luce como una prueba de máximo nivel. Monterrey se prepara para una noche intensa donde los felinos buscarán seguir escribiendo historia.

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