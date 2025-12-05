Tigres, claro favorito sobre Cruz Azul en la semifinal; lo ha vencido 4 veces en Liguillas

Tigres salió con vida en su visita al Olímpico Universitario luego de igualar frente a Cruz Azul por 1-1, en duelo correspondiente a la semifinal de ida del Apertura 2025. Ahora, los felinos tienen todo para acceder a una final más en su historia, sobre todo, por los antecedentes en este tipo de instancias ante su rival.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

Más allá del hecho de que a Tigres le basta con ganar o empatar para asegurar su pase a la final del Apertura 2025, los de la U de Nuevo León tienen un palmarés favorable sobre Cruz Azul en Liguillas; de hecho, a lo largo de la historia han derrotado a su rival en cuatro ocasiones dentro de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

¿Cuántos triunfos y derrotas tiene Tigres contra Cruz Azul en Liguillas?

Lo primero que hay que saber es que Tigres y Cruz Azul se han visto las caras en Liguillas en seis ocasiones, mismas de las cuales el saldo está a favor de los felinos con 4 triunfos y 2 derrotas. De hecho, los de la Sultana ganaron todas las series que cerró en su casa, lo anterior a través del criterio por posición en la tabla en la mayoría de los casos.

Te puede interesar: ¿Quién fue la joya del boxeo que perdió la vida con 24 años?

Te puede interesar: ¿Cuántas luchas por el título intercontinental perdió Penta en la WWE?

El primer encuentro de Liguilla entre ambos fue en la temporada 77-78, cuando Cruz Azul cayó por 3-1 global en las semifinales tras la goleada de Tigres en el Volcán. Posteriormente, en la final de la 79-80, La Máquina consumó su revancha al vencer a su rival en la Sultana para, después, quedarse con el empate en casa.

En el Invierno 2001 Tigres volvió a quedarse con la llave por un 1-1 global y su posición en la tabla, un hecho similar a lo ocurrido en el Apertura 20023 cuando la posición nuevamente les dio el pase a semifinales. En 2020 la historia volvió a cambiar con el 3-2 de Cruz Azul en cuartos de final; sin embargo, todo volvió a la normalidad en el Clausura 2022, cuando los felinos llegaron a la semifinal luego de vencer 2-1 a los celestes en el global.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver la vuelta entre Tigres y Cruz Azul?

Tigres y Cruz Azul se verán las caras una vez más, pero ahora dentro del Volcán Universitario como parte de la semifinal de vuelta del Apertura 2025. El partido está programado para iniciar este sábado a las 21:10 horas, y el duelo lo podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes .