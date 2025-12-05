Tenía 24 años y era una promesa del boxeo, pero murió debido a impactos de bala

El mundo del boxeo ha protagonizado una de las noticias más tristes y dolorosas en este cierre del año, misma que ha consternado a los principales amantes de este deporte. Se trata de la muerte de una joya de apenas 24 años de edad, quien perdió la vida después de recibir impactos de bala.

Se trata nada más y nada menos que de Ishaq Bentchakal, boxeador nacido en Francia que, con apenas 24 años, se había abierto camino en el profesionalismo con miras a ser una de las próximas figuras de este deporte, hecho que quedó en el olvido después de ser asesinado.

¿Quién era Ishaq Bentchakal, figura del boxeo que murió con apenas 24 años?

Distintos reportes, entre ellos el otorgado por Le Parisien, aseguran que el cuerpo de la joya del boxeo internacional fue hallado sin vida luego de haber recibido 4 impactos de bala, por lo que este fue encontrado en la entrada de un edificio en el distrito de Seine-Saint-Denis de París, más precisamente en el barrio de Drancy.

« Compte tenu de la nature des blessures, c'est une exécution ».



Ancien vice-champion de France amateur chez les moins de 60 kg, Ishaq Bentchakal a été retrouvé mort mercredi à Drancy. Il a été touché par quatre balles au thorax et au cou.https://t.co/hoTFJAxpwu pic.twitter.com/CM1zXteUz2 — L'Équipe (@lequipe) November 30, 2025

La fuente asegura que los impactos de bala se presentaron tanto en el tórax como en el cuello, por lo que, a falta de un anuncio oficial, su muerte se habría tratado de una ejecución. Cabe mencionar que el francés era considerado una figura emergente del pugilismo, por lo que su partida generó mucha tristeza entre sus conocidos.

Bentachakal comenzó a practicar boxeo cuando apenas tenía 9 años de edad, por lo que, entre los años 2018 y 2019, alcanzó sus primeros éxitos al ser doble subcampeón amateur de Francia dentro de los menos de 60 kilos, lo cual hablaba de una carrera en ascenso meteórico.

¿Cuáles fueron los registros de Ishaq Bentchakal antes de morir?

Mientras las investigaciones en torno a su muerte continúan, vale decir que, en vida, obtuvo tres triunfos y un empate en cuatro combates disputados. La última pelea que protagonizó se dio en marzo del 2024, misma que se dio ante Edisson Boudiwan año y medio después de su triste desenlace.