Tigres vs Atlas: Dónde y cómo ver EN VIVO el partido de la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Atlas se traslada a Monterrey para enfrentarse en juego de la Jornada 10 ante los Tigres que buscarán hacer esta noche del Volcán, una fortaleza por la cual los Rojinegros no puedan trancitar con calma. Los dirigidos por Guido están urgidos de una victoria y en su casa y ante su gente quieren romper con una mala racha. Por la Academia, si bien ligan partidos sin perder, lo que han sumado no les permite pensar en grande y se encuentran resagados en el Apertura 2025.

Lo que hagan Diego Cocca y sus muchachos en la cancha de visita, será fundamental para el cierre del torneo, considerando además la intensa semana de viajes y que después, el próximo sábado, Necaxa será su siguiente rival.

Lo que tienes que saber del partido Tigres vs Atlas

Hora: Transmisión 6:50 PM

Transmisión: T V Azteca | Azteca 7, aztecadeportes.com y app

Estadio: Volcán Universitario

Tigres y Atlas, con seguidilla de empates

Tigres está en el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025 luego de cuatro victorias y cuatro empates, más una derrota, con lo que han sumado 16 unidades. En el caso de los felinos llegan con tres empates al hilo que si bien parecen buenos resultados, quieren romper esta noche con esa tendencia.

Por Atlas, está ubicado en el puesto 16 del torneo, con siete puntos, luego de una victoria y cuatro empates, con cuatro derrotas. Sus dos últimos juegos han sido empates y bajo el mando de nueva cuenta de Diego Cocca, quien los hizo bicampeones, anhelan alcanzar los tres puntos esta noche y pegarle a uno de los favoritos al título.

Las posibles alineaciones del partido Tigres vs Atlas de la Jornada 10 de la LIGA MX

Tigres UANL – DT: Guido Pizarro Portero: Nahuel Guzmán

Defensa: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Marco Farfán, Bernardo Parra

Mediocampo: Rómulo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta

Delantera: Diego Lainez, Ángel Correa, Nicolás Ibáñez

Atlas – DT: Diego CoccaPortero: Camilo Vargas

Defensa: Adrián Mora, Róber Pier, Gaddi Aguirre, Gustavo Ferrareis, Rivaldo Lozano

Mediocampo: Aldo Rocha (en duda), Víctor Ríos, Diego González, Gustavo del Prete

Delantero: Uros Djurdjevic

Resultados de los últimos 5 partidos entre Tigres y Atlas

Estos son los últimos resultados en el enfrentamiento directo entre Tigres y Atlas, en los cuales hay dos victorias por los felinos, una por los zorros y en otros dos juegos han repartido puntos. La última vez que se vieron las caras fue en el Volcán en febrero de este año y los Tigres ganaron el encuentro.

Tigres 2-1 Atlas – 8 febrero 2025 (Clausura 2025)



Atlas 1-1 Tigres – 12 julio 2024 (Apertura 2024)



Tigres 1-1 Atlas – 24 febrero 2024 (Clausura 2024)



Atlas 2-0 Tigres – 17 septiembre 2023 (Apertura 2023)



Atlas 0-1 Tigres – 18 febrero 2023 (Clausura 2023)

