Tigres vs Chivas: Alineaciones del partido de la Jornada 14 del Clausura 2026

Hoy sábado 11 de abril, el partido más llamativo de la Jornada 14 del Clausura 2026 tendrá como escenario el Estadio Universitario, donde Tigres recibe a Chivas.

El conjunto felino, dirigido por Guido Pizarro, llega con presión al ubicarse en la décima posición con 17 puntos, tras dos derrotas consecutivas en la Liga BBVA MX. Sin embargo, la victoria a mitad de semana frente a Seattle Sounders en la Concachampions les da un impulso anímico que buscarán trasladar al Clausura 2026.

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Tigres atraviesa una racha complicada en el torneo local, ya que no gana desde el triunfo ante Rayados, conseguido con un gol de último minuto de André-Pierre Gignac. En contraste, Chivas no pierde desde hace cinco partidos, luego de su última derrota frente a Toluca, lo que refleja el buen momento que vive el conjunto rojiblanco.

En cuanto a bajas, Tigres no contará con Diego Lainez por suspensión, mientras que Guadalajara tendrá ausencias importantes como Ángel Sepúlveda, Richard Ledezma y Omar Govea. Aun así, el funcionamiento colectivo del Rebaño ha sido constante a lo largo del torneo, lo que los mantiene como el equipo más regular.

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Alineaciones oficiales del Tigres vs Chivas

Tigres: Nahuel Guzmán (#1, portero); Jesús Angulo (#27, defensa); Joaquim Pereira (#28, defensa); Rafael Guerrero (#33, defensa); César Araújo (#5, medio); Fernando Gorriarán (#8, medio); Juan Brunetta (#11, medio); Jesús Garza (#14, medio); Ángel Correa (#7, delantero); Rodrigo Aguirre (#17, delantero); Jonathan Herrera (#77, delantero).

Chivas: José Rangel (#1, portero); José Castillo (#2, defensa); Bryan González (#5, defensa lateral); Diego Campillo (#19, defensa central); Miguel Gómez (#24, defensa lateral); Luis Romo (#7, medio); Efraín Álvarez (#10, medio ofensivo); Daniel Aguirre (#23, medio ofensivo); Fernando González (#28, medio); Roberto Alvarado (#25, delantero); Armando González (delantero).

¿Dónde ver la transmisión EN VIVO y GRATIS del Tigres vs Chivas?

El encuentro podrá seguirse a través de televisión abierta por TV Azetca en el Canal 7, además de estar disponible en el sitio web de TV Azteca Deportes y en su aplicación oficial.

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