CONFIRMADO: Suspenden a jugador de Cruz Azul, a horas de enfrentarse vs América, en el Clásico Joven del Clausura 2026

A solo días del Clásico Joven, Cruz Azul no podrá contar con un elemento clave en el medio campo para enfrentar al Club América, dentro del de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Se trata de Rogelio Andrés González Román, quien fue expulsado al minuto 83 en el empate sin goles ante Pachuca, específicamente en el duelo correspondiente a la categoría Sub 21. El joven mediocampista vio su segunda tarjeta amarilla del encuentro al minuto 83', lo que automáticamente lo deja suspendido para este compromiso.

La baja representa un golpe importante para el equipo dirigido por Joel Huiqui, en fuerzas básicas, ya que González se había consolidado como una pieza constante en el esquema de la Sub 21. Donde ha disputado 10 partidos en el Clausura 2026, y en los 10 a salido como titular.

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El gran nivel de González: La nueva promesa de Cruz Azul

El futbolista, originario de Coatzacoalcos, Veracruz, ha tenido un crecimiento destacado en los últimos meses. Sus actuaciones lo llevaron a ser considerado por el primer equipo, mostrando condiciones que lo colocan como una de las promesas del club.

González debutó en la Jornada 3 del Clausura 2026 ante Puebla FC, en un partido que terminó con victoria para La Máquina. Desde entonces, suma más de 710 minutos con la categoría Sub 21, consolidándose como una de las apuestas jóvenes más importantes de Cruz Azul.

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Hora EXACTA para ver el América vs Cruz Azul, Clásico Joven del Clausura 2026

América y Cruz Azul jugarán en la cancha del Estadio Banorte, con ambos equipos urgidos por la obtención de puntos, donde todo pinta para ser el partido de la jornada 14 del Clausura 2026.



Hora: 21:05 horas (tiempo del Centro de México)

21:05 horas (tiempo del Centro de México) Jornada: 14 del Clausura 2026

14 del Clausura 2026 Lugar: Estadio Azteca (reabriendo sus puertas y ahora también conocido como Estadio Banorte)

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