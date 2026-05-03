Ricardo Marín se salvó de la roja tras PISOTÓN sobre Rómulo marcó un GOLAZO en el Tigres vs Chivas; VIDEO

Ricardo Marín, delantero de las Chivas de Guadalajara, se salvó de ver la tarjeta roja y dejar a su equipo con un hombre menos, luego de que le propinara un pisotón a Rómulo, zaguero de Tigres, en la jugada que el delantero rojiblanco marcó el gol que abrió el marcador entre ambos conjuntos, en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

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La jugada polémica se suscitó en el minuto 10 cuando Marín recibió con el pecho un balón en el área de Tigres. Al momento que trató de poner su pierna en el césped, el delantero pisó la pantorrilla de Rómulo, quien se quedó tirado sobre el pasto del estadio Universitario. El delantero del Rebaño, por su parte, definió a un costado de Nahuel Guzmán para inaugurar el marcador.

El árbitro del encuentro no fue a revisar la jugada al VAR. Sin embargo, fue una jugada incidental que puede justificar la decisión del silbante, quien terminó por decretar el gol de Ricardo Marín.

¿Cuántos goles tiene Ricardo Marín en el Clausura 2026?

Ricardo Marín llegó a tres goles con Chivas en el Clausura 2026. El primer tanto que anotó en el torneo fue contra Santos Laguna en la jornada 11; el segundo lo marcó vs Puebla en la jornada 15 y el de la jugada polémica contra Tigres fue su tercer gol del semestre.

Marín fue beneficiado con la convocatoria de la Hormiga González para ser el centro delantero titular en el once de las Chivas de Guadalajara, luego de que el juvenil fuera llamado a la Selección Mexicana para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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¿Cuándo y a qué hora se juega el partido de vuelta entre Chivas vs Tigres?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 se disputará el sábado 9 de mayo, en punto de las 7:07pm. El partido se disputará en el estadio Omnilife, ubicado en Zapopan, Jalisco.