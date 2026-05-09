Chivas vs Tigres: Estos son los jugadores que sobreviven de la FINAL del 2023

Estamos a solo unas horas para que se lleve a cabo la vuelta de los cuartos de final entre las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL, un duelo que ya cuenta con mucha rivalidad considerando que ambas instituciones se han visto las caras en distintas finales, la última de ellas en 2023.

Resumen: Necaxa 3-2 Chivas | Jornada 2, Clausura 2025

Chivas llega a este duelo de vuelta luego de ser el sublíder de la temporada regular en el Clausura 2026, mientras que Tigres se coló a la Liguilla luego de quedar en la séptima posición y tras disputar la Concachampions a la par. Ahora bien, ¿te has preguntado qué jugadores de la final del 2023 sobreviven a este juego?

Los jugadores de Chivas y Tigres que sobreviven de la final del 2023

Fue en la final del Clausura 2023 cuando Tigres obtuvo su octavo título de Liga BBVA MX luego de venir de atrás y derrotar a Chivas en su cancha. De aquel tiempo a la fecha, los felinos aún cuentan con varios jugadores que fueron titulares en aquel compromiso, mismo que se ha guardado en la historia de todos los fanáticos.

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Y es que, tres años después de aquella final, Tigres aún cuenta en su plantilla con jugadores como Jesús Garza, Nahuel Guzmán, Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, André-Pierre Gignac y Guido Pizarro, quien actualmente es el entrenador del club. Además, en aquel momento los felinos tenían en la banca a futbolistas como Jesús Angulo y Diego Lainez.

En Chivas, por su parte, la situación es similar, pues de aquella final aún sobreviven elementos como Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda, Fernando González y Roberto Alvarado, aunque el portero y este último no estarán en los cuartos de final de vuelta debido a su llamado a la Selección Mexicana.

¿Cuándo y a qué hora será la vuelta entre Chivas y Tigres?

Después de lo sucedido el fin de semana pasado en la cancha del Volcán Universitario, Chivas y Tigres se volverán a ver las caras en los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026. El duelo, programado para este sábado en el Estadio Akron, comenzará en punto de las 19:07 horas.

