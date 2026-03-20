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Tigres vs Cincinnati: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Octavos de Final de vuelta de la Concachampions 2026; marcador online

Sigue EN VIVO el partido Tigres vs Cincinnati por la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2026. Goles, resultado y marcador minuto a minuto

Tigres vs Cincinnati, Concachampions 2026

Escrito por: Oscar Rodríguez

Tigres recibe a Cincinnati en la Concachampions 2026. Luego del partido de ida, correspondiente a la instancia de 8vos de Final, el conjunto de la UANL llega al encuentro con el marcador adverso tras haber perdido la ida por 3-0.

Dirigidos por Guido Pizarro, el equipo de la Liga BBVA MX encara el compromiso de la Concacaf Champions Cup tras empatar sin goles en la Jornada 11 del Clausura 2026. Por su parte, Cincinnati viene de perder por goleada frente a New England Revolution en la Fecha 4 de la Major League Soccer.

¿Qué necesita Tigres para avanzar en la Concachampions 2026?

Después del primer encuentro, los Tigres de la UANL tienen el deber de remontar el marcador, por lo que, si quieren avanzar, tendrán que ganar por un marcador de 4 goles o más.

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Tigres de la UANL FC Cincinnati (Pertenece a MLS)

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