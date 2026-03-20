Tigres vs Cincinnati: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Octavos de Final de vuelta de la Concachampions 2026; marcador online

Tigres recibe a Cincinnati en la Concachampions 2026. Luego del partido de ida, correspondiente a la instancia de 8vos de Final, el conjunto de la UANL llega al encuentro con el marcador adverso tras haber perdido la ida por 3-0.

Dirigidos por Guido Pizarro, el equipo de la Liga BBVA MX encara el compromiso de la Concacaf Champions Cup tras empatar sin goles en la Jornada 11 del Clausura 2026. Por su parte, Cincinnati viene de perder por goleada frente a New England Revolution en la Fecha 4 de la Major League Soccer.

¿Qué necesita Tigres para avanzar en la Concachampions 2026?

Después del primer encuentro, los Tigres de la UANL tienen el deber de remontar el marcador, por lo que, si quieren avanzar, tendrán que ganar por un marcador de 4 goles o más.