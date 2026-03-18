André Jardine reveló una estrategia de vestidores que aplicará para la Concachampions

André Jardine y el Club América están necesitados de títulos y, sobre todo, en el plano internacional. La institución está cerca de cumplir 10 años sin obtener un trofeo de Concacaf y, por esta razón, su entrenador reveló en conferencia de prensa que priorizará la Concachampions 2026 sobre la Liga BBVA MX durante esta temporada.

El futuro de Jardine pende de un hilo, precisamente por los malos resultados que ha conseguido hasta ahora desde que comenzó el año. Desde la directiva presionan para que el América vuelva a ser campeón continental y este es uno de los principales motivos por los que el cuerpo técnico usará a sus mejores jugadores en la Concacaf Champions Cup.

Andre Soares Jardine head coach of America during the 10th round match between Queretaro and America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at La Corregidora Stadium, on March 07, 2026 in Santiago de Queretaro, Mexico.|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz

“Voy a conducir los dos torneos. En Concachampions no hay rotación, son los 11 mejores para este partido y en liga es donde, a veces, tenemos que pensar en la carga, siempre que un jugador pueda jugar, una rotación, en Concachampions son los 11 mejores para el momento”, fue lo que compartió Jardine en la previa del duelo de vuelta ante Philadelphia Union de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

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Con el objetivo de evitar cargas musculares y lesiones debido a la doble competencia, el entrenador brasileño pondrá como prioridad al torneo internacional utilizando allí sus mejores jugadores. En contraparte, el equipo podría sufrir rotaciones considerables en partidos de Liga BBVA MX donde, de momento, se encuentra dentro del top 8 en la tabla general.

Jardine utilizará a sus mejores jugadores en el plano internacional|Crédito: Club América

América busca terminar con una sequía de 10 años

En el mes de abril se cumplirán 10 años desde la última vez que el América consiguió levantar el trofeo de la Concacaf Champions Cup (antes Concacaf Champions League). Para recordar esta consagración hay que remontarnos a la temporada 2015-16 cuando el cuadro de Coapa derrotó a Tigres de la UANL en la final por 4-1 en el global.

Por aquel entonces, las Águilas contaban con Ignacio Ambriz en el banquillo y su plantilla tenía nombres como: Paul Aguilar, Pablo Aguilar, Rubens Sambueza, Michael Arroyo y Oribe Peralta.

Las veces que América ganó la Concacaf Champions Cup

El conjunto azulcrema se coronó campeón de Concacaf en siete ocasiones y es el máximo ganador en la historia de este torneo.

