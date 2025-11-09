Tigres vs Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil; HOY domingo 9 de noviembre; marcador online

Tigres Femenil recibe la tarde este domingo 9 de noviembre a las Bravas de Juárez buscando liquidar el pase a las Semifinales del Apertura 2025. Las Amazonas ganaron por la mínima en la Ida y buscarán concretar el encuentro. No te pierdas en vivo la transmisión de este partido por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Encontró su mejor versión en la Liga BBVA MX, vale 10 millones y es buscado por los clubes más poderosos del país