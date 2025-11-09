deportes
Tigres vs Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil; HOY domingo 9 de noviembre; marcador online

Tigres Femenil buscará concretar el pase a las Semifinales del Apertura 2025 recibiendo a Juárez en su casa

Tigres Femenil se enfrenta a Bravos Femenil
Francisco Fernández
Liga MX Femenil
Tigres Femenil recibe la tarde este domingo 9 de noviembre a las Bravas de Juárez buscando liquidar el pase a las Semifinales del Apertura 2025. Las Amazonas ganaron por la mínima en la Ida y buscarán concretar el encuentro. No te pierdas en vivo la transmisión de este partido por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Tigres Femenil
FC Juárez Femenil
