Tigres vs Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil; HOY domingo 9 de noviembre; marcador online
Tigres Femenil buscará concretar el pase a las Semifinales del Apertura 2025 recibiendo a Juárez en su casa
Tigres Femenil recibe la tarde este domingo 9 de noviembre a las Bravas de Juárez buscando liquidar el pase a las Semifinales del Apertura 2025. Las Amazonas ganaron por la mínima en la Ida y buscarán concretar el encuentro. No te pierdas en vivo la transmisión de este partido por las plataformas digitales de Azteca Deportes.
