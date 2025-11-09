Encontró su mejor versión en la Liga BBVA MX, vale 10 millones y es buscado por los clubes más poderosos del país

La primera fase del Apertura 2025 está llegando a su final y, con algunos partidos de los cuartos de final ya revelados , los distintos clubes de la Liga BBVA MX comienzan a pensar en el año 2026. En este contexto, uno de los jugadores más buscados por los equipos más poderosos del futbol mexicano es Agustín Palavecino, quien encontró su mejor versión como futbolista en Necaxa.

Los equipos que buscan contratar a Agustín Palavecino en 2026

El mediocampista argentino era muy criticado en Argentina cuando defendía los colores de River Plate. Sin embargo, con su llegada a Aguascalientes, se encontró con su mejor versión, siendo uno de los centrocampistas más destacados de la liga . De acuerdo a diversos reportes locales, Palavecino está en carpeta del Club América, Cruz Azul, Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey.

Instagram Agustín Palavecino / @agusspalavecino

Además, fuentes locales confirman que la directiva, el agente y el jugador tienen casi cerrado el acuerdo para su salida, que beneficiará tanto a Necaxa como al propio jugador. Cabe resaltar que Palavecino cuenta con una cláusula de salida de 10 millones de dólares, monto por el cual los Rayos buscarían vender su ficha en el próximo mercado de pases que abrirá en invierno.

¿Qué equipos están cerca de fichar a Agustín Palavecino?

Club América: reportes indican que existe interés de ficharle, pero debido a tener los cupos de jugador extranjeros completos, su llegada a Coapa parece difícil.

reportes indican que existe interés de ficharle, pero debido a tener los cupos de jugador extranjeros completos, su llegada a Coapa parece difícil. Cruz Azul: pedido exclusivo por parte de Nicolás Larcamón. José Paradela, su amigo, juega allí y es, probablemente, el destino más probable de Palavecino a estas alturas.

pedido exclusivo por parte de Nicolás Larcamón. José Paradela, su amigo, juega allí y es, probablemente, el destino más probable de Palavecino a estas alturas. Tigres: la directiva del equipo universitario está interesado en reforzar el mediocampo y el argentino encaja perfecto en los ideales de Guido Pizarro.

la directiva del equipo universitario está interesado en reforzar el mediocampo y el argentino encaja perfecto en los ideales de Guido Pizarro. Monterrey: actualmente, no es una prioridad. Desde Rayados ven a Palavecino como una oportunidad de mercado, pero que no es necesariamente imprescindible para el equipo.

En definitiva, Cruz Azul lidera la carrera por Palavecino, mientras que Tigres acecha de cerca. Sin embargo, si América logra desprenderse de algunos jugadores extranjeros, podría meterse de lleno en la pelea por su fichaje.