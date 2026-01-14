Tigres vs Pumas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

La Jornada 2 de la Liga MX, presenta en el Estadio Universitario de Nuevo León, el partido de Tigres contra Pumas en el cual el equipo local tendrá su primer juego en casa, por lo que las expectativas crecen sobre la cara que mostrarán tras haber caído en la pasada Final en contra del equipo de Toluca en la búsqueda del título.

Ahora en el Volcán, el rival es Pumas, equipo que siempre compite, que tiene tradición y que siendo encabezados por Efraín Juárez tienen el deseo de llegar lejos en este Clausura 2026 de la Liga MX.

Lo que tienes que saber del partido Tigres vs Pumas

Estadio: Universitario

Hora: 21:06 horas

Día: Miércoles 14 de enero

Canal: Azteca 7, aztecadeportes.com y app

Antecedentes de Tigres vs Pumas en Liga MX

El encuentro más reciente entre ambas escuadras en la cancha de San Nicolás de los Garza, sucedió en la Fecha 17 del Clausura 2025 y el marcador favoreció a Tigres por 2-1 con goles de Fernando Gorriarán en las dos ocasiones y Guillermo Martínez descontó por los Pumas.

La victoria más reciente de los Pumas como visitantes frente a Tigres, ya tiene más de 10 años, y sucedió en el Clausura 2014 de la Liga MX con marcador der 2-1, con dos tantos de Martín Bravo, y Guido Pizarro ahora entrenador de los felinos, anotó en aquella ocasión.

En total en torneos cortos, se han enfrentado en 65 partidos de los cuales 21 ganados han sido ganados por Pumas, 16 empatados, 28 perdidos. Se han encajado 83 goles a favor y 109 han recibido de parte de los regios.

Los últimos 5 resultados entre Tigres y Pumas

Pumas 1-1 Tigres 20-septiembre-2025

Tigres 2-1 Pumas 19-abril-2025

Pumas 1-3 Tigres 1-septiembre-2024

Tigres 2-2 Pumas 3- febrero-2024

Tigres 1-1 Pumas 10-diciembre-2023