Domenec Torrent explota ante los medios, al cuestionarle si LLEGA O NO, ANTOINE GRIEZMANN A RAYADOS DE MONTERREY

Ante los reportes de la prensa que señalan un supuesto interés de Rayados de Monterrey por el delantero francés Antoine Griezmann , el timonel de los regios, Domenec Torrent despejó los rumores y dio la verdad respecto a ese asunto que emocionó a muchos aficionados del equipo de La Pandilla y del resto de los equipos.

Todo sucedió la noche del martes cuando los Rayados vencieron a Necaxa por marcador de 2-0, en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Luego de la partida de Sergio Ramos, dejando de lado una posible renovación con el equipo de Rayados, parece que habría un hueco para sumar a un jugador de jerarquía y que fuera un bombazo, por lo que un rumor de Griezmann a Rayados de alimentó rápidamente.

Torrent fue claro y hasta con otro tono descartó lo que denominó como inventos de la prensa, y rescató que en lo que sí piensan, es en el siguiente partido en el que se verán las caras ante Mazatlán en la Jornada 3.

“Esto no es verdad, no sé como inventan tanto. Estamos diciendo cosas prácticamente imposibles. Son barbaridades, además no me interesa, me interesa el partido de hoy", dijo Torrent ante la pregunta que se sabía vendría de la sala de prensa hacia el estratega, pues ese interés rompería el mercado invernal en México.

Otro tema que también anotó el entrenador, fue que tienen las 9 plazas de extranjeros llenos, por lo que no habría posibilidad cuando se avencina la jornada 3 y el equipo comienza a avanzar y algo así los orillaría a cortar a un no nacido en México.

Antoine Griezmann Atlético de Madrid|ALEX CAPARROS/Getty Images

José Antonio 'Tato' Noriega, ya había puesto un alto a los rumores sobre jugadores de refuerzo

Noriega, Presidente Deportivo de Rayados, había comentado hace unos días, que descartaba otros fichajes al haber negado la posibilidad de que Hirving Chucky Lozano arribara al equipo tras ser cortado en el San Diego FC, pero también abrió la posibilidad a que si existiera algo en el mercado que pudiera venirle bien al equipo, podrían analizar la situación.

Con esas declaraciones de hace unos días, resuenan ahora en la coyuntura de que Griezmann podría tener como destino la Liga MX.