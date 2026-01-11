Tigres y los jugadores que tendría en la mira para reforzarse en el inicio del Clausura 2026

El cuadro de Tigres sigue en búsqueda de refuerzos, el sondeo es intenso y parece que no pasarán muchos días para poder concretar a un fichaje que venga a aportar al equipo de Guido Pizarro, timonel que llevó a los felinos a la Final del Apertura 2025 cayendo ante Toluca.

Los felinos en esa búsqueda de refuerzos tienen un abanico de posibilidades pero el sábado todas las miradas apuntaban a un viejo conocido de la Liga MX quien estuvo con América, que conoce el futbol mexicano, a los rivales y está pobrado en ese balompié.

Richard Sánchez es ese hombre que parece que tiene la confianza , no luce tan costoso con dos millones y medio de euros y está con el Racing, que podría desprenderse de él ante un serio interés del equipo de Tigres.

John Solís, parece alejarse de Tigres

El viernes, surgió con seriedad un rumor que acotaba que John Solís, un joven colombiano del Girona podría ser el fichaje desde Europa para Tigres. Su accionar en mediocampo, juventud y experiencia fueron temas por lo que sonó fuerte, pero en horas el rumor se enfrío, sobre todo por el tema de Richard Sánchez.

John Solís tendría también ofertas en Brasil e inclusive en España el Granada lo podría buscar, lo que para el jugador sería interesante manteniéndose en la misma Liga.

Tigres también tendría en la mira a Leonel Pérez, jugador de Huracán quien se desempeña como mediocentro defensivo. A sus 21 años tiene experiencia y las habilidades que buscan aunque las versiones de prensa recalcan que Richard Sánchez está adelante en esa carrera.