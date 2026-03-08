Tigres vs Rayados: Alineaciones del Clásico Regio de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX

Esta noche de sábado 7 de marzo, se enfrentan en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León, Tigres ante Rayados en actividad de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde los equipos darán el máximo por los puntos, pero sobre todo por el orgullo.

Tigres en el papel llega mejor, ante un Rayados que han trancitado por un complicado torneo en el que entre bajas y bajas de juego, además del despido de Torrent, buscan componer el camino y esta cita en el Volcán es la oportunidad ideal para vencer y recuperar la confianza y la marcha en este certamen.

En casa Tigres es fuerte y ante Rayados, el equipo de su más grande rivalidad deben hacerse aún más sólidos pensando además en que el certamen se dirige a la parte final y los puntos y una inyección de motivación, son importantes para sus aspiraciones.

Las alineaciones de Tigres y Rayados

Así salen a la cancha del Universitario los Tigres de la UANL a disputar el Clásico Regio número 142. 🫡@CEMEXMx pic.twitter.com/mI0nY9DA1d — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 8, 2026

¿Dónde ver Tigres vs Rayados del Clásico Regio?

Tigres y Rayados se miden en el Volcán, en juego que podrás ver EN VIVO desde las 9:00 por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo.

