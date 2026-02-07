Tigres vs Santos: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Tigres de la UANL y Santos Laguna abren la actividad del Viernes Botanero en la Jornada 5 del Clausura 2026 con un duelo que enfrenta a dos equipos en polos opuestos en el arranque del torneo actual de la Liga BBVA MX. Los felinos llegan con una estabilidad y consistencia visible, más el respaldo de su casa, mientras que los laguneros atraviesan una crisis temprana que los tiene en el fondo de la tabla.

Tigres no pierde como local ante Santos desde hace más de una década y viene de un triunfo que le devolvió confianza tras un arranque irregular. Del otro lado, Santos sigue sin conocer la victoria, con una defensa frágil y una presión creciente sobre su proyecto deportivo.

Ubicados en el séptimo lugar con siete puntos, los dirigidos por Tigres han mostrado solidez en casa y cuentan con una de las ofensivas más peligrosas del torneo. La victoria ante León en la jornada pasada les permitió tomar impulso y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

La situación de Santos es delicada, con apenas un punto y tres derrotas, los laguneros llegan golpeados tras caer 4-0 ante Pumas en Ciudad Universitaria.

El partido se disputará este viernes 6 de febrero de 2026 en el Estadio Universitario, o mejor conocido como "El Volcán".

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

La transmisión estará disponible por Azteca Deportes, a través del Canal 7, nuestro sitio web y App oficial.

Pronóstico del Tigres vs Santos 6 de febrero 2026

La diferencia de planteles, el momento de cada equipo y la fortaleza histórica en casa colocan a los felinos como claros favoritos. Santos necesita un partido perfecto para competir, pero cualquier error podría inclinar rápidamente el marcador. Todo apunta una victoria sin problemas para Tigres.

