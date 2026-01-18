Tigres 0-0 Toluca: VER EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026; marcador online LIGA MX

EN VIVO TIGRES VS TOLUCA LIGA MX A TRAVÉS DE TV AZTECA

Tigres vs Toluca EN VIVO Jornada 6 Clausura 2026 Liga MX Se enfrentan en el Universitario de Nuevo León, el equipo de Tigres que se encuentra de nuevo ante Toluca

Se enfrentarán en la Jornada 3 de la Liga MX, el equipo de Tigres recibiendo a Toluca en un reencuentro de la Final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en la que venció la escuadra de los mexiquenses, por lo que el duelo tiene sabor a revancha.

Este cotejo se celebrará en el Estadio Universitario, y los locales querrán que su territorio valga ante unos escarlatas que están entre los punteros del torneo, con todo y que su escuadra no está completa, como es el caso de Alexis Vega, quien se recupera de una operación.

Tigres por su parte, tienen la baja del lateral Marco Farfán , quien se resintió en últimos días de una lesión y terminó entrando al quirófano, motivo por el cual los de Gudo Pizarro están en búsqueda de un hombre que refuerce la zaga para este certamen que en solo una semana ya para la Jornada 3.

Lo que tienes que saber del partido Toluca contra Tigres de la Liga MX

Partido: Tigres vs Toluca

Hora: 6:50 PM

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app

Estadio: Universitario NL