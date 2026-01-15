Fecha OFICIAL en la que volverá Alexis Vega a jugar con el Toluca: qué partidos del Clausura 2026 se perderá

Después de cerrar un año de ensueño como bicampeón de México , Toluca inicio el Clausura 2026 con una mala noticia: la baja de Alexis Vega. Pese a la ilusión que aficionados y cuerpo técnico tenían por verlo en acción, el club anunció que el capitán debió someterse a una nueva intervención quirúrgica. La duda giraba en torno a cuándo regresará a la actividad, pero ya se reveló.

Si bien el equipo de Antonio Mohamed inició de maravilla el 2026, con dos victorias en dos jornadas de la Liga BBVA MX , la afición de los Diablos Rojos quiere saber en qué momento de la competición volverán a ver a Vega en acción. Afortunadamente para ellos, la fecha de su retorno ya fue confirmada oficialmente.

|Instagram @alexisvega.9

¿Cuándo regresará Vega de su lesión?

Según el parte médico compartido por Toluca, Vega fue sometido a una limpieza articular mediante artroscopía. El tiempo estimado de recuperación oscila entre las cuatro y seis semanas, por lo que podría reaparecer en las canchas a finales de febrero. Si el proceso se extiende, su vuelta se daría recién en los primeros días de marzo.

La operación no se dio por una recaída, sino por una molestia persistente que apareció durante los entrenamientos. Mohamed fue claro en su postura y señaló que, al conocer la situación, él y su cuerpo técnico sintieron que lo mejor era perderlo algunas jornadas en el comienzo del torneo y no comprometerlo durante todo el semestre.

|Instagram @alexisvega.9

"Cuando Alexis se recupere, jugará todo lo que pueda; eso lo puedo asegurar", señaló el Turco en rueda de prensa y añadió: "Primero se tiene que recuperar, eso es lo más importante de todo. Lo que él mejor sabe hacer es jugar al futbol, así que no lo vamos a guardar en nada".

Los partidos que se va a perder Vega en el Clausura 2026

Con los plazos actuales, Alexis Vega quedará descartado para buena parte del arranque del Clausura 2026. Además de las primeras jornadas, en las que no estuvo frente a Rayados de Monterrey ni Santos Laguna, tampoco podrá participar de los partidos ante Tigres, Puebla, Cruz Azul, Xolos de Tijuana y Necaxa.

El encuentro ante Chivas, establecido para los últimos días de febrero, aparece en una zona gris y todo dependerá estrictamente de su evolución física. De igual forma, la fecha que Toluca tiene marcada como referencia para su retorno es la Jornada 9, cuando enfrente a Pumas.