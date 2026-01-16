Tigres SONDEA DE ÚLTIMA HORA el mercado ante la baja de un jugador por FRACTURA

logo deportes horizontal
El jugador de Tigres Marco Farfán fue operado en recientes horas y su recuperación podría necesitar casi medio torneo; el cuadro felino intentaría buscar repuesto en su posición.

marco farfan operacion tigres
Marco Farfan and Angel Correa of Tigres during the semi-finals first leg match between Cruz Azul and Tigres UANL, as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on December 03, 2025 in Mexico City, Mexico.|Jose Hernandez/Jose Hernandez
Escrito por:  Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El lateral izquierdo de Tigres, Marco Farfán no logró evadir una operación y entró al quirófano hace unas horas y necesitará varias semanas de recuperación, por lo que un prematuro pronóstico indica que sería casi medio torneo lo que esté fuera, complicando esa posición ahora para la escuadra regia.

Marco Farfán tuvo la lesión el torneo pasado en el pie derecho, que fue tratada de acuerdo a los estudios médicos, pero con el tiempo y ante el dolor que acusaba el lateral, se encontró una fractura en el escafoides del pie derecho, por lo que no había otra salida que pasar por el quirófano.

El jugador Farfán ya fue operado y tuvo una intervención exitosa por lo que ahora comenzará el camino de la recuperación y rehabilitación, pero eso le llevará más de dos meses, y orillaría al equipo de Guido Pizarro a sondear el mercado con carácter de urgencia para tener a un jugador en la posición.

Se vuelve un tanto complicado para Tigres, porque de acuerdo a los reportes buscaban a un jugador de mediocampo, un recuperador o atacante y sondearon entre otos elementos a John Díaz o Richard Sánchez, pero eso se ha enfriado y pareen mucho más lejanos.

¿Quién es Marco Farfán, el lateral de Tigres que fue operado?

Marco Farfán es un defensa de nacionalidad mexicana pero que nació en Oregon, Estados Unidos. Actualmente tiene 27 años y su debut en Liga MX fue el viernes 8 de agosto del 2025 enfrentando a Puebla.

Tiene poco tiempo en el balompié mexicano pero ha cumplido en su torneo pasado ganándose su titularidad, y los números que presenta son de 13 juegos con 900 minutos jugados, ademas de 10 partidos terminados con un gol:

Acumuló dos tarjetas amarillas y una tarjeta roja en ese tiempo con los felinos.

marco farfan operacion tigres
Nicolas Ibanez, Romulo Zanre, Marco Farfan, Diego Lainez of Tigres during the quarter-final second match between Tigres UANL and Tijuana as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on November 29, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS