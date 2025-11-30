deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Tigres vs Xolos de Tijuana: Alineaciones de los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025

Las alineaciones del partido de Tigres en contra de Xolos están listas, ambos equipos van con sus mejores hombres para buscar el pase a las Semifinales del Apertura 2025.

Liga BBVA MX Apertura 2025 Tigres UANL vs Atletico de San Luis
Jorge Martinez/Jorge Martinez
Diego Lainez celebrate this goal 3-1 of Tigres during the 17th round match between Tigres UANL and Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on November 08, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
Compartir

Se presentan las alineaciones de un partido esperado y para el cual se tienen muchas expectativas por lo que pueda realizar Tigres, que tiene un marcador GLOBAL en su contra de 3-0 y que buscará en algo espectacular darle la vuelra a la pizarra en su casa para poder ir directo a las Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En el partido de ida y cuando no se tenían pronósticos de una goleada de los fronterizos, estos dieron un partidazo en casa y vencieron por marcador de 3-0 a los felinos, que se fueron con una diferencia muy amplia pero no imposible de remontar.

En el juego de Ida que se jugó en el Estadio Caliente, marcador Kevin Castañeda, Mourad y sentenció el marcador la sensación Gilberto Mora, quien se recordó que en su momento el entrenador Washington Sebastián Abreu, le dio el apodo de LA PIRAÑA, pues busca comerse el mundo.

El amplio marcador orilla a Tigres a buscar todo desde los primeros minutos del partido ante los Xolos, en tanto que el equipo de Abreu podría jugar de tú a tú, o defender esa importante ventaja en el Volcán, en partido que arranca la transmisión por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 8:50 de la noce,

Estas son las alineaciones del partido Tigres vs Xolos

Tigres

1 Nahuel Guzmán

3 Marco Frfan

7 Ángel Correa

8 Fernando Gorriarán

9 Nicolás Ibañez

10 André Pierre Gignac

11 Juan Bruneta

14 Jesús Garza

16 Diego Lainez

23 Rómulo Zanré

27 Jesús Angulo

Xolos

2 José Antonio Rodríguez

3 Eduardo Fernández

4 Unai Bilbao

6 Jesús Gómez

8 Oswaldo Tona

12 Gabriel Porozo

16 Jesús Vega

17 Ramiro Arciga

19 Gil Mora

21 Mourad

27 Felipe Blanco

Este fue el marcador de Xolos ante Tigres en el torneo regular

El pasado 25 de octubre se enfrentaron estos equipos en partido de Liga MX, y el marcador favoreció a Tigres por 2-0 en el Volcán, por lo que buscan emular y aumentar el marcador en relación a ese partido.

Gilberto Mora
Xolos
Gilberto Mora aumentó su valor en el mercado a 4.5 millones de euros

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

×
×