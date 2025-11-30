Tigres vs Xolos de Tijuana: Alineaciones de los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025

Se presentan las alineaciones de un partido esperado y para el cual se tienen muchas expectativas por lo que pueda realizar Tigres, que tiene un marcador GLOBAL en su contra de 3-0 y que buscará en algo espectacular darle la vuelra a la pizarra en su casa para poder ir directo a las Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En el partido de ida y cuando no se tenían pronósticos de una goleada de los fronterizos, estos dieron un partidazo en casa y vencieron por marcador de 3-0 a los felinos, que se fueron con una diferencia muy amplia pero no imposible de remontar.

En el juego de Ida que se jugó en el Estadio Caliente, marcador Kevin Castañeda, Mourad y sentenció el marcador la sensación Gilberto Mora, quien se recordó que en su momento el entrenador Washington Sebastián Abreu, le dio el apodo de LA PIRAÑA, pues busca comerse el mundo.

El amplio marcador orilla a Tigres a buscar todo desde los primeros minutos del partido ante los Xolos, en tanto que el equipo de Abreu podría jugar de tú a tú, o defender esa importante ventaja en el Volcán, en partido que arranca la transmisión por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 8:50 de la noce,

Estas son las alineaciones del partido Tigres vs Xolos

Tigres

1 Nahuel Guzmán

3 Marco Frfan

7 Ángel Correa

8 Fernando Gorriarán

9 Nicolás Ibañez

10 André Pierre Gignac

11 Juan Bruneta

14 Jesús Garza

16 Diego Lainez

23 Rómulo Zanré

27 Jesús Angulo

Xolos

2 José Antonio Rodríguez

3 Eduardo Fernández

4 Unai Bilbao

6 Jesús Gómez

8 Oswaldo Tona

12 Gabriel Porozo

16 Jesús Vega

17 Ramiro Arciga

19 Gil Mora

21 Mourad

27 Felipe Blanco

Este fue el marcador de Xolos ante Tigres en el torneo regular

El pasado 25 de octubre se enfrentaron estos equipos en partido de Liga MX, y el marcador favoreció a Tigres por 2-0 en el Volcán, por lo que buscan emular y aumentar el marcador en relación a ese partido.