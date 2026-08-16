Tijuana vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 16 de agosto, juego de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Vuelve la Liga BBVA MX tras concluir la primera fase de la Leagues Cup 2026 y los equipos vuelven a su actualidad este domingo 16 de agosto cuando se enfrenten los Xolos de Tijuana en contra de La Máquina Celeste de la Cruz Azul en la cancha del Estadio Caliente buscando sumar tres puntos claves en la lucha por escalar posiciones en la tabla general.

Los Fronterizos han arrancado el torneo Apertura 2026 con invicto de dos victorias y un empate y es domingo buscarán mantener el paso perfecto de locales, mientras que el Cruz Azul quiere volver a la senda del triunfo tras caer ante el Atlante en su partido más reciente.

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