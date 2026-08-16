¿Cuántos partidos de la Jornada 4 se jugarán el lunes 17 de agosto del Apertura 2026?

La disputa de la primera fase de la Leagues Cup 2026 obligó a la modificación del calendario del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y este lunes 17 de agosto se disputarán un par de compromisos para cerrar la actividad de la Jornada 4 del campeonato mexicano de la Primera División.

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Los partidos de la Jornada 4 que se disputarán este lunes

El Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se disputa este lunes 17 de agosto con un par de encuentros que cerrarán la actividad de la Jornada 4 y que lucen muy atractivos ya que podrían modificar la parte alta de la tabla.

Los Rayos del Necaxa se enfrentarán en punto de las 19:00 horas al Club León en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes buscando tres puntos que les permitan a los locales meterse en zona de Liguilla.

La Fiera acabó la primera fase de la Leagues Cup con paso perfecto y buscará mantener la inercia ganadora ahora también en el torneo doméstico ante un equipo que ha ganado sus dos primeros juegos en casa y que quiere mantener su fortaleza.

Posteriormente, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, el Club Pachuca recibe a la Franja del Puebla en el Estadio Hidalgo con los Camoteros que han tenido un destacado arranque que buscarán mantener para escalar posiciones en la tabla.

Partidos de este lunes 17 de agosto de la Liga BBVA MX

Necaxa vs Club León | 19:00 horas

Pachuca vs Puebla | 21:10 horas

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