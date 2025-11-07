“Todavía podemos pelear el título” Keylor Navas confía en la clasificación de los Pumas al Play-in de la Liga Mx

Los Pumas se juegan la vida este fin de semana en el Apertura 2025 cuando visiten al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, los universitarios se encuentran en el décimo lugar de la tabla y con el triunfo aseguran su pase al Play-in del torneo, sin embargo, un empate o la derrota podría poner fin a su participación.

"Los grandes proyectos no se hacen de la noche a la mañana, he tenido la bendición de estar en grandes clubes y hemos pasado momentos complicados, pero hemos creído en el proyecto, en las condiciones de cada jugador y yo creo en este proyecto, creo en pumas, en todo el respaldo que tenemos. Sé que muy pronto vamos a tener a la institución en donde merece estar", mencionó Keylor Navas en conferencia.

Pumas vs Cruz Azul, jornada 17 Liga Mx Apertura 2025

Los dirigidos por Efraín Juárez se enfrentan al líder del torneo, la tercera mejor defensa y la quinta mejor ofensiva del campeonato, a pesar de ello el arquero que ganará 22 copas en Europa, mantiene la esperanza de pelear por el título de la Liga Mx.

"Yo creo que al final al día de hoy yo creo que estamos peleando todavía por el título, creo que todos los equipos aunque algunos ya tienen la dicha de estar clasificados a la fase final, yo creo que no se pude desprestigiar a todos los demás que todavía tienen opción de entrar", añadió el portero de los universitarios.

De no conseguir el triunfo contra la Máquina la continuidad del técnico mexicano podría estar en peligro, se sumaría al fracaso de quedar eliminados en la Concachampions contra el Vancouver Whitecaps y no avanzar a la liguilla del Clausura 2025.