¿Spider-man estará en el nuevo juego de Wolverine? Esto es lo que se sabe

Comienza la cuenta regresiva para la llegada de Wolverine , el cual es, sin duda, uno de los juegos que mayor expectativa ha creado entre los amantes de los videojuegos a nivel mundial. En ese sentido, ¿sabías que la probabilidad de que El Hombre Araña aparezca en este título es grande?

Para nadie es un secreto que Wolverine y El Hombre Araña cuentan con mucha historia juntos, sobre todo, en los mangas que Marvel ha lanzado a lo largo de su historia. Por tal motivo, es posible que la participación de Peter Parker en el nuevo juego del antihéroe sea una completa realidad.

El Hombre Araña, ¿parte fundamental del videojuego de Wolverine?

La cuenta de X SpawnYaard ha dado a conocer una serie de detalles a tener en cuenta respecto al lanzamiento de Marvel Wolverine, uno de los títulos más interesantes que habrá en este año, sobre todo, por el crecimiento y la popularidad que este personaje ha tenido en los últimos meses.

Marvel's Wolverine PS5 - Everything we know 👀



🔹Set in the same universe as Spider-Man - Earth-2048

🔹Much more darker & bloodier than Spider-Man

🔹Large semi-open areas including Madripoor, the Canadian Wilderness, and Tokyo

🔹Devs are discussing crossover between .. more 👇 pic.twitter.com/MtwELPQGJS — SpawnYaard 🎮 (@SpawnYaardReply) January 13, 2026

La fuente detalla que, como característica principal, el juego estará ambientado en el mismo universo que el de Spider-Man y la Tierra 2048, lo cual habla de la posibilidad de que ambos personajes se encuentren en algún momento de la trama tal y como ha ocurrido a lo largo de distintos cómics.

Del mismo modo, se espera que este título sea mucho más sangriento y oscuro que la última versión del Hombre Araña, por lo que también se vislumbran distintas áreas semiabiertas en distintas partes del mundo como Tokio, Madripoor y Canadian Wilderness, lo cual hace que este juego sume aún más expectativas de las ya establecidas.

¿Cuándo sale el nuevo juego de Wolverine?

A falta de una fecha oficial, todo haría indicar que el nuevo juego de Marvel Wolverine saldrá a la venta en otoño del 2026 , por lo que restan pocos meses para su arribo. Recuerda que el título es exclusivo para la PlayStation 5 y, hasta el momento, no existen detalles respecto a su costo oficial.