¡Hermosas! Así lucen Penta y El Grande Americano con máscaras completamente negras

Una de las razones por las que la WWE ha tenido un auge importante en México en el último año deriva de la participación de luchadores que guardan relación con la República. Dos de ellos son Penta y El Grande Americano, quienes presentaron un par de máscaras que rozan la perfección.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Penta, el Zero Miedo, recientemente conquistó el Campeonato Intercontinental de la WWE luego de vencer a Dominik Mysterio en una edición de RAW. El Grande Americano, por su parte, continúa con una enorme rivalidad con El Original Grande Americano, la cual podría concluir en Wrestlemania 42 o Triplemanía 2026.

Así lucen las máscaras negras de Penta y El Grande Americano

Penta y El Grande Americano tienen como característica principal el cambiar el diseño de sus máscaras en ocasiones especiales o, bien, en eventos de televisión. Esto se pudo mostrar en la última edición de WWE RAW, misma en donde ambos luchadores presentaron una indumentaria completamente clásica y elegante.

El Zero Miedo mostró una máscara completamente negra pero respetando su estilo, lo cual lo hizo ver sobrio instantes antes de lograr el Título Intercontinental. El Grande Americano también mostró una máscara negra, aunque esta deriva del personaje de “heel” que maneja en WWE cuando se presenta en Estados Unidos.

¿Qué viene para Penta y El Grande Americano rumbo a Wrestlemania 42?

Con el Campeonato Intercontinental en su cintura, es lógico pensar que Penta formará parte de la próxima edición de Wrestlemania 42, aunque vale decir que hasta el momento la WWE no le ha posicionado un rival para defender su título en el evento más importante de la empresa.

Con El Grande Americano la situación cambia, pues después de lo que ocurra en Rey de Reyes todo haría indicar que tendría un mano a mano frente a El Original Grande Americano en Wrestlemania 42, aunque se desconoce si en este combate se terminará la rivalidad entre ambos.