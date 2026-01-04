Toluca y América, estarían en plenas negociaciones rumbo al arranque del Clausura 2026

El club América y el conjunto del Toluca están a escasos días de arrancar el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, y cuando ajustan plantillas y buscan refuerzos, los equipos estarían tramando un cambio de jugadores a la par.

Reportes sostienen que Toluca quisiera tener a Ralph Orquín para reforzar al cuadro bicampeón en la zona de la defensa y estarían dispuestos y parece que el América tendría apertura a recibir a cambio al lateral Brian García de los Diablos que pertenece a esta escuadra pero que está de préstamo con el Pachuca.

Ahí podría nacer un tema en contra, pues le tendrían que pedir a los Tuzos al jugador lateral, y en ese caso los de Hidalgo tendrían que llenar un hueco que tal vez no tenían presente.

Negociación en marcha entre Toluca y América

La negociación se dice que está en marcha, que en las próximas horas podría consumarse y sería así una alta para ambos equipos con Brian García habilitado para ocupar el sitio de Kevin Álvarez, quien no se ha encontrado en su mejor momento deportivo, lo cual es una pésima noticia pues además de en apariencia quedar a deber en el América, verá pasar el tren del Mundial de 2026 sin poder subirse.

André Jardine le urge reforzar esa zona de la cancha y así estará con un respaldo de que sin Kevin Álvarez no levanta en el Clausura 2026 tiene a Brian García como una opción que les está pareciendo interesante y por la cual darían a Ralph Orquín.

Toluca vería con buenos ojos la llegada de Orquín para del mismo modo tener más peso en la defensa y para el jugador sería un gran noticia pues ir al equipo bicampeón que mantiene un gran nivel y que mantendrá la vara alta, significa un paso hacia adelante en su carrera, auque ahora deberá estar a la altura y ganarse un lugar.