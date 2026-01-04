Club América quiere renovar a Ralph Orquin, pero el jugador tendría otros planes en mente

La directiva del Club América ha tenido problemas para contratar nuevos jugadores y, hasta el momento, Rodrigo Dourado ha sido el único jugador en arribar al Nido de Coapa . Sin embargo, los altos mandos de la institución azulcrema están trabajando en renovar a ciertos jugadores y uno de ellos es Ralph Orquin, lateral izquierdo méxicoamericano que no ha tenido muchos minutos durante el último semestre del 2025.

La postura de Ralph Orquin ante una posible renovación

Reportes mencionan que Orquin no será tenido en cuenta por André Jardine para afrontar el Clausura 2026 , pero la directiva del América busca renovar su contrato para que no se vaya gratis a otro equipo. Resulta que el defensor de 22 años tiene contrato hasta junio de 2026, por lo que ya podría negociar su salida como agente libre con cualquier otra institución. Sin embargo, Ralph no tendría intenciones de aceptar la oferta de renovación.

Ralph Orquin no renovaría contrato con el América|Crédito: @ClubAmerica / X

La información dice que Orquin tiene el deseo de dejar América en este mismo mercado de pases, por lo que no buscaría renovar su contrato. En este contexto, las Águilas solamente tendrían dos opciones: buscar su venta a un precio mucho menor de lo establecido en el mercado o esperar 6 meses para que el jugador deje la institución como agente libre, cosa que desde Coapa no contemplan.

Ralph Orquin es pretendido por Toluca

Durante las últimas semanas se pudo dar a conocer que Toluca está interesado en contratar los servicios de Orquin para afrontar el Clausura 2026. Incluso se habló de un posible trueque por Brian García, sin embargo, distintas fuentes aseguran que este traspaso no se puede dar debido a la corta duración del contrato de Ralph. Las reglas FIFA impiden que un jugador con 6 meses de contrato pueda ser prestado a otro equipo.

🚨[EXCLUSIVO] Brian García, muy cerca de reforzar al América y Ralph Orquin, a un paso de Toluca. Se negocian detalles finales del trueque. ⬇️https://t.co/0Vvqk8SO6o pic.twitter.com/Ldxo8ymmOU — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 3, 2026

Por esta razón, el América deberá buscar como sea la renovación de Orquin para que este no salga del club como agente libre. De lo contrario, estará 6 meses en la institución hasta que en junio de 2026 finalmente escoja un nuevo equipo y termine abandonando el Nido de Coapa. Una situación que vuelve a poner a las Águilas entre las cuerdas en el mercado de pases de invierno.